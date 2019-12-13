Кто убил Павла Шеремета: расследование, подозреваемые и мотивы

Украинское следствие установило подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, погибшего в результате взрыва автомобиля в центре Киева 20 июля 2016 года. Фигуранты дела, по версии правоохранителей, — добровольцы, медики, музыканты и участники АТО на востоке Украины. Как трактуют мотивы преступления в Нацполиции и что ждет главных подозреваемых?

Реклама Читать далее

Организация

О первых подвижках в расследовании убийства Павла Шеремета стало известно в четверг около пяти вчера, когда музыкант и сержант Сил специальных операций ВСУ Андрей Антоненко (более известный как «Riffmaster») опубликовал на своей страницей в фейсбуке: «Мне предьявляют убийство Шеремета. Прямо сейчас. В моем дворе. Будет обыск. Хелп!». «Это шутка?», «Скоро буду!», «Держись!», «Это репрессии», — не скрывая недоумения, комментировали его подписчики. Отреагировали его друзья, активисты и журналисты довольно быстро. К дому Антоненко, где проходили обыски, пробраться было практически невозможно, а сам подозреваемый выглядел растерянным.

Журналистам Антоненко сообщил, что его подозревают в организации убийства Павла Шеремета. Позднее эту информацию подтвердили на брифинге в Министерстве внутренних дел, где присутствовали министр Арсен Аваков, генеральный прокурор Руслан Рябошапка и даже президент Украины Владимир Зеленский.

«Увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величие арийской нации, разделение общества по принципу национальной принадлежности, пребывая в зоне АТО, среди волонтеров и прошедших военную подготовку добровольцев, решил создать организованную группу», — таким, по версии старшего следователя Нацполиции, был мотив Андрея Антоненко при организации убийства Шеремета.

Исполнение

Имена остальных фигурантов дела, несмотря на недоказанность их вины, правоохранители также обнародовали. «Мы получили разрешение у следствия. Общество должно знать границу между патриотизмом и правом на преступление», — так объяснил свою позицию глава МВД Арсен Аваков, начиная брифинг.

По словам начальника криминальной полиции Евгения Коваля, 48-летний Андрей Антоненко, помимо организации, принимал непосредственное участие в совершении преступления. Учитывая то, что он проживал неподалеку от места взрыва и ориентировался на местности, он помогал исполнителю преступления устанавливать взрывчатку. Определить его личность удалось благодаря видео с камер наблюдения и одежде с характерными принтами, в которой он появлялся на различных мероприятиях. Кроме того, человек на видео хромал. На момент совершения преступления Антоненко перенес операцию на ноге. Этот и выше упомянутые факты в итоге и подтолкнули следствие к определенным выводам. Участие в экспертизе, к слову, принимал британский специалист Айван Бирч.

В это же время командование ССО ВСУ, где служил музыкант, об Антоненко отзываются положительно, однако, от других комментариев воздерживаются. По большей части как и военные, так и волонтеры, которые как и все остальные, решили подождать результатов следствия.

Исполнителем преступления, как сообщили на брифинге, является 40-летняя волонтер и детский кардиохирург Юлия Кузьменко («Лиса»). Именно она, по версии следствия, установила взрывчатку под автомобиль журналиста Шеремета и вместе с Антоненко покинула место преступления.

В телефонных разговорах, которые прослушали следователи и воспроизвели на брифинге, подозреваемая хотела «чтобы Киев накрыло Градами», искала «сакральную жертву» и рассматривала возможность выкрасть детей другой волонтерки Маруси Звиробий. Кроме того, в ночь, когда на машину Павла Шеремета установили взрывчатку, Кузьменко зафиксировали камеры видеонаблюдения. Телефоном в день убийства она также не пользовалась, что для нее, со слов следователей, не характерно. Примечательно, что за период волонтерства она приобрела дом и автомобиль.

Для организатора и исполнителя преступления сторона обвинения будет требовать круглосуточный арест, сообщила «Украинская правда».

Соучастники

Причастными к убийству Павла Шеремета считают 26-летнюю участницу АТО и медсестру Яну Дугарь. Именно она, по версии следствия, в группе выполняла роль «разведчика». Камеры видеонаблюдения зафиксировали ее на месте преступления за несколько дней до взрыва. Дугарь, как сообщили на брифинге, делала фото локации, которые потом использовались при организации убийства. Однако, по словам друзей и волонтеров, среди которых депутат Яна Зинкевич, подозреваемая в этот находилась в Донбассе и принимала участие в АТО.

Задержали Яну Дугарь во Львове, сегодня в Киеве ей избрали меру пресечения. На время рассмотрения дела она будет пребывать под круглосуточным домашним арестом.

Откуда взялось взрывное устройство? По версии следствия, семь раз судимый участник АТО и профессиональный сапер Владислав Грищенко изготовил взрывчатку. Какая конкретно была роль его супруги Инны правоохранители на брифинге не уточнили, однако, по их словам, в организации преступления она также принимала участие.

На это следователей натолкнули похожий почерк с неудавшимся покушением в Ивано-Франковской области, где взрывчатка, установленная под автомобилем бизнесмена, не сработала. Подозреваемыми по этому делу проходят супруги Грищенко. Отдельного внимания заслуживают телефонные разговоры супругов. После смерти одного из вероятных соучастников преступления Ивана Вакуленко Инна поделилась с мужем эмоциями: «У меня ощущение, что все складывается так, как нам надо». А также допустила что Вакуленко совершил самоубийство: «Он не вывез еще и Шеремета. Думаю, что Шеремет — это было окончательное».

Мотив

Основной мотив убийства Павла Шеремета, по версии следствия, — это «дестабилизация политической ситуации в Украине». Однако журналистам и добровольцам такой мотив кажется недостаточно правдоподобным, ведь цель так или иначе не была достигнута. «Признаемся честно, озвученная версия следствия нас шокировала. Сейчас мы относимся к изложенной информации осторожно», — написали в редакционном блоге «Украинской правды», где последние годы вел блог журналист.

Версия о российском вмешательстве, которую озвучивали журналистам ранее и которой придерживались в медиапространстве, следователями также разрабатывается, однако, основной не является.

Способствовать расследованию дела Павла Шеремета президент Владимир Зеленский обещал еще в начале своего срока. На 14-часовой пресс-конференции раскрывать детали следствия он отказался, но говоря о работе правоохранителей он был более многословен. Тогда он сказал, что у министра Арсена Авакова испытательный срок, так как МВД нужны «новые лица», и добавил, что ему «нужен результат».

Два месяца спустя на брифинге в министерстве Владимир Зеленский (присутствие которого вызвало недоумение у журналистов и натолкнуло его критиков на мысль о политической составляющей дела и дискредитации добровольческого движения) открестился от любых договоренностей с руководством МВД.

«У нас серьезное дело — убийство журналиста Павла Шеремета. И я хочу вам сказать, что не только я, а ни один порядочный человек никаких „договоренностей на кроки“ не делает», — ответил президент.

Мать Павла Шеремета, в свою очередь, в интервью Радио Свобода выразила благодарность Владимиру Зеленскому. Она благодарна за то, что он лично контролирует расследование, выступает на брифингах, но добавляет: «От того, что я узнаю мне легче не станет. Сына моего нет — вот это самое сложное».