В Киеве после столкновений протестующих с полицией задержаны 26 человек

В Киеве в ходе столкновения протестующих с полицией были задержаны 26 человек

У здания Верховной Рады в Киеве после стычек протестующих с полицией были задержаны 26 человек. Как сообщает УНИАН со ссылкой на начальника столичной полиции Андрея Крищенко, в столкновениях во время нескольких акций протеста в Киеве участвовали 500 человек.

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Во вторник, 17 декабря, в Киеве прошло сразу несколько акций против закона о торговле сельхозземлями. В них участвовали, по данным полиции, 4500 человек.

Группа протестующих пыталась установить палатки на улице Грушевского. Переговоры с полицией переросли в столкновения.

УНИАН сообщает, что столкновения произошли также у станции метро «Арсенальная». Силы правопорядка задержали там тракторы, которые направлялись к Верховной раде.

В столкновениях пострадали 17 полицейских. Протестующие забрасывали сотрудников правоохранительных органов камнями и бутылками.

Законопроект об открытии рынка сельскохозяйственных земель Верховная Рада должна была рассматривать 17 декабря во втором чтении. Закон был принят в первом чтении 13 ноября.

Из-за этого закона фракция «Батькивщина» Юлии Тимошенко перешла в оппозицию к правящей партии «Слуга народа». Во вторник Тимошенко приняла участие в манифестации. До этого она анонсировала бессрочную акцию протеста против законопроекта.