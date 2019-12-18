Киев запретит украинцам выезжать в Россию по внутренним паспортам

Украинцы не смогут уехать в Россию по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении с 1 марта 2020 года. Как сообщил на своей странице в Facebook премьер-министр Украины Алексей Гончарук, теперь для пересечения границы им в обязательном порядке потребуется заграничный паспорт.

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Алексей Гончарук подчеркнул, что этим решением Украина прекращает действие соглашений, «заключенных до начала военной агрессии». По ним граждане страны имели права пересечь границу при наличии внутреннего паспорта или свидетельства о рождении для граждан младше 16 лет.

По словам главы украинского правительства, загранпаспорта будут считываться специальными приборами. Это позволит сократить ожидание на пограничном контроле.

Ранее представитель консульской службы украинского МИДа Сергей Погорельцев называл существующий порядок контроля на границе между странами «неадекватным». Отсутствие информации, продублированной на латинице, затрудняла проверку по базам Интерпола и не позволяла считывать информацию автоматически. Низкая степень защиты внутреннего паспорта же могла, по мнению Погорельцева, увеличивала риск незаконного пересечения границы лицами, угрожающими «государственной безопасности и общественному порядку».

На фоне кризиса между Киевом и Москвой, аннексии Крыма и конфликта в Донбассе в Украине неоднократно призывали ввести визовый режим с Россией. Однако сделано это так и не было: как заявил в январе 2019 года глава украинской дипломатии Павел Климкин, в случае с Россией такая система не работала бы.

В 2018 году Украина запретила въезд на свою территорию российским гражданам в возрасте от 16 до 60 лет. Позже ограничения сняли, однако погранслужба объявила об «усиленном контроле» граждан РФ.