Россия и Украина договорились о транзите газа на пять лет

Россия и Украина вечером 20 декабря подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа и урегулировании взаимных требований. Как рассказали в субботу, 21 декабря, в офисе украинского президента, транзит продляется на пять лет, Россия обязуется выплатить «Нафтогазу» 3 миллиарда долларов долга в обмен на отказ от остальных претензий Украины.

Реклама Читать далее

«Нафтогаз» и «Газпром» договорились о транзите газа по территории Украины на пять лет с возможностью продления еще на 10 лет. В соглашении прописан минимальный объем транзита в 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд кубометров в последующие в 2021—2024 гг.

«Россия и Украина урегулировали взаимные претензии по газу, больше судебных исков и споров не будет», — сообщил российский вице-премьер Дмитрий Козак. В офисе президента Украины уточнили, что «Газпром» обязался выплатить «Нафтогазу» 3 миллиарда долларов, присужденных Стокгольмским арбитражем. Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что в обмен на это «Нафтогаз» отзовет все остальные иски.

Российско-украинские переговоры по транзиту газа в Евросоюз через территорию Украины начались 19 декабря в Берлине. Встреча продлилась почти восемь часов. Переговоры возобновились 20 декабря, но уже в Минске.

От России во встрече участвовали председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер и глава Минэнерго Александр Новак, от Украины — министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель, исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко, глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.