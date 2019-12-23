Контактная группа по Донбассу согласовала обмен заключенными до Нового года

Последний обмен пленными между Киевом и самопровозглашенными республиками в Донбассе состоялся в декабре 2017 года.

Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины договорилась об обмене заключенными до конца года. Об этом 23 декабря сообщилполпред России Борис Грызлов и Офис президента Украины со ссылкой на представителя Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Валерию Лутковскую.

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Переговоры ТКГ состоялись в режиме видеоконференции. «Была, наконец, достигнута договоренность о проведении взаимного освобождения лиц до конца этого года. Эта же договоренность, собственно, была достигнута во время парижского саммита в нормандском формате», — отметила Валерия Лутковская.

«Это огромное счастье, потому что мы сможем, наконец, забрать из незаконного содержания под стражей тех наших ребят, которых не смогли забрать в декабре 2017 года, тех ребят, которые в течение четырех лет после Иловайска, Дебальцево находились в плену и которые в течение четырех лет не имели возможности даже пообщаться со своими семьями», — добавила она.

В Офисе президента Украины сообщили порталу Лига. Новости, что обмен пройдет в формате «все установленные на всех установленных». Собеседник не назвал конкретных цифр, отметив, что окончательных списков нет.

Последний обмен пленными между Киевом и самопровозглашенными республиками в Донбассе состоялся в декабре 2017 года.