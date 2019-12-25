Прокуратура Украины возбудила дело после прибытия первого российского поезда в Крым

Украинская прокуратура возбудила уголовное дело после прибытия первого поезда в Крым из Санкт-Петербурга. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 332 УК Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу), которая предусматривает до пяти лет лишения свободы.

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Подконтрольная властям Украины прокуратура Автономной Республики Крым возбудила уголовное дело по факту пересечения пассажирским поездом Санкт-Петербург – Симферополь государственной границы Украины. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Согласно сообщению, ведомство даст правовую оценку открытому между Россией и Крымским полуостровом железнодорожному сообщению. «Такие действия страны-оккупанта грубо нарушают государственный суверенитет и территориальную целостность Украины», – отмечает прокуратура.

Утром 25 декабря Поезд «Таврия» прибыл в Севастополь из Санкт-Петербурга, откуда он отправился днем 23 декабря. 24 декабря с Казанского вокзала выехал первый поезд из Москвы в Симферополь, прибытие которого ожидается в четверг, в 08:50 утра.

Железнодорожное движение по Крымскому мосту было торжественно открыто 23 декабря. В церемонии принял участие президент Владимир Путин, который проехал в кабине машиниста поезда из Керчи в Тамань.

МИД Украины выразил протест в связи с открытием железнодорожного сообщения с Крымом через Крымский мост. В украинском ведомстве заявили, что Россия «построила мост без согласия Украины и с грубым нарушением норм международного права, в том числе Конвенции ООН по морскому праву».