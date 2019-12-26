В России сообщили об обмене пленными в Донбассе по принципу «всех на всех» 29 декабря

Последний обмен пленными между Киевом и самопровозглашенными республиками в Донбассе состоялся в декабре 2017 года.

Участники переговоров в Минске сообщили точную дату обмена пленными по принципу «всех на всех». Об этом со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров, сообщили в четверг, 26 декабря, «Коммерсантъ» и «Интерфакс». Официальных заявлений от украинских чиновников пока не поступало.

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По данным «Интерфакса», Киев и сепаратисты Донбасса договорились передать друг другу «чуть более 200 пленных». «Стороны должны были до нового года реализовать решение «Нормандского саммита» (по итогам переговоров в Париже Зеленский и Путин заявили о договоренности провести обмен пленными по формуле «всех на всех» до конца года — RFI).

«Договориться о четкой формуле же не удавалось из-за позиции части пленных с обеих сторон, которые отказываются участвовать в обмене», — пишет «Интерфакс». Речь идет об украинских гражданах, жителях Киева, осужденных за превышение должностных полномочий, которые отказались участвовать в обмене и отправляться в Донбасс. По данным «Коммерсанта» от обмена отказались порядка 40 человек.

До начала обмена будет проведен опрос всех потенциальных участников обмена, чтобы получить от них согласие либо отказ. Проверку будет проводить координатор подгруппы ТКГ по гуманитарным вопросам Тони Фриш. Он в частности должен будет убедиться, что все отказы были добровольными. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представительницу «Луганской народной республики» Ольгу Кобцеву.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в результате согласованного на саммите в Париже обмена 72 украинца, удерживаемых на неподконтрольных Киеву территориях, могут вернуться на родину до конца года. Прошлый обмен удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом состоялся 7 сентября. Обмен проходил по формуле «35 на 35».