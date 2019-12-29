Украина и сепаратисты ДНР-ЛНР начали обмен пленными

На КПП «Майорское» под Горловкой в воскресенье утром, 29 декабря, начался обмен заключенных и «удерживаемых лиц» между Украиной и сепаратистами самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Информацию СМИ о начале обмена подтвердил Офис президента Украины.

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Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила о том, что сепаратисты в рамках обмена передают Киеву порядка 80 человек. «Согласно предварительным данным, сегодня будут освобождены 80 наших ребят (но количество лиц может меняться)», — отметила украинский омбудсмен.

Как стало известно из онлайн трансляции процедуры обмена, представители самопровозглашенной ЛНР передали украинским властям 25 человек. Ольга Кобцева, занимающая пост «уполномоченного по правам человека» в ЛНР, зачитала список освобожденных, которые подтвердили свое согласие покинуть сепаратистские территории и вернуться в Украину. (Список приводит агентство УНИАН).

Фото первых пленных, переданных Украине представителями ЛНР

Администрация украинского президента Владимира Зеленского запустила онлайн трансляцию процедуры обмена.

Обмен пленными на «Майорское» под Горловкой - трансляция (2 часть)

Начало трансляции.

Обмен пленными на «Майорское» под Горловкой

В твиттере президентского Офиса были опубликованы первые фотографии с места обмена.

На Донеччині на КПВВ «Майорське» розпочався процес звільнення утримуваних осіб. pic.twitter.com/gBqMXM8wCa — Офіс Президента (@APUkraine) 29 décembre 2019

Дарья Морозова, занимающая пост «уполномоченного по правам человека» в самопровозглашенной ДНР, сообщили российским агентствам «Интерфакс» и ТАСС, что в рамках обмена Украине передают 55 человек. Власти Киева освобождают 87 человек.

Морозова сообщила, что порядка 80% лиц, которых передает Украина, не являются жителями сепаратистских территорий. «80% лиц, которых Украина передает, это жители, которые проживают за линией разграничения. Это люди из Мариуполя, Красноармейска, Краматорска, Харькова и другие», — отметила «омбудсмен» ДНР.

По информации телеканала «112 Украина», выданных Украине участников обмена доставят в Краматорск, а затем самолетом в столичный аэропорт в Борисполь.

Это первый обмен пленными между властями Украины и сепаратистами за последние два года. 27 декабря 2017 года стороны вооруженного конфликта провели обмен более 300 человек.

О новом обмене пленными между Киевом и самопровозглашенными республиками Донбасса ЛНР и ДНР было объявлено после саммита в «нормандском формате», прошедшего в Париже 9 декабря. 18 декабря трехсторонняя контактная группа начала переговоры по составлению списков на обмен. Точное число тех, кто подпадает под новый «большой обмен», стороны не называли.

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