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Украина и сепаратисты ДНР-ЛНР начали обмен пленными

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Офис президента Украины подтвердил, что на КПП «Майорское» 29 декабря начался процесс освобождения удерживаемых лиц
Офис президента Украины подтвердил, что на КПП «Майорское» 29 декабря начался процесс освобождения удерживаемых лиц twitter.com/APUkraine
RFI

На КПП «Майорское» под Горловкой в воскресенье утром, 29 декабря, начался обмен заключенных и «удерживаемых лиц» между Украиной и сепаратистами самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Информацию СМИ о начале обмена подтвердил Офис президента Украины.

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Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила о том, что сепаратисты в рамках обмена передают Киеву порядка 80 человек. «Согласно предварительным данным, сегодня будут освобождены 80 наших ребят (но количество лиц может меняться)», — отметила украинский омбудсмен.

Как стало известно из онлайн трансляции процедуры обмена, представители самопровозглашенной ЛНР передали украинским властям 25 человек. Ольга Кобцева, занимающая пост «уполномоченного по правам человека» в ЛНР, зачитала список освобожденных, которые подтвердили свое согласие покинуть сепаратистские территории и вернуться в Украину. (Список приводит агентство УНИАН).

Фото первых пленных, переданных Украине представителями ЛНР

Администрация украинского президента Владимира Зеленского запустила онлайн трансляцию процедуры обмена.

Обмен пленными на «Майорское» под Горловкой - трансляция (2 часть)

Начало трансляции.

Обмен пленными на «Майорское» под Горловкой

В твиттере президентского Офиса были опубликованы первые фотографии с места обмена.

Дарья Морозова, занимающая пост «уполномоченного по правам человека» в самопровозглашенной ДНР, сообщили российским агентствам «Интерфакс» и ТАСС, что в рамках обмена Украине передают 55 человек. Власти Киева освобождают 87 человек.

Морозова сообщила, что порядка 80% лиц, которых передает Украина, не являются жителями сепаратистских территорий. «80% лиц, которых Украина передает, это жители, которые проживают за линией разграничения. Это люди из Мариуполя, Красноармейска, Краматорска, Харькова и другие», — отметила «омбудсмен» ДНР.

По информации телеканала «112 Украина», выданных Украине участников обмена доставят в Краматорск, а затем самолетом в столичный аэропорт в Борисполь.

Это первый обмен пленными между властями Украины и сепаратистами за последние два года. 27 декабря 2017 года стороны вооруженного конфликта провели обмен более 300 человек.

О новом обмене пленными между Киевом и самопровозглашенными республиками Донбасса ЛНР и ДНР было объявлено после саммита в «нормандском формате», прошедшего в Париже 9 декабря. 18 декабря трехсторонняя контактная группа начала переговоры по составлению списков на обмен. Точное число тех, кто подпадает под новый «большой обмен», стороны не называли.

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