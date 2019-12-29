Украина и сепаратисты обменялись пленными и удерживаемыми лицами

В воскресенье, 29 декабря, власти Украины и сепаратисты самопровозглашенных ДНР и ЛНР провели обмен пленными и удерживаемыми лицами. Офис украинского президента сообщил о возвращении в Киев 76 человек. Представители сепаратистов сообщили российским информагентствам о передаче на территорию ДНР-ЛНР 124 человек.

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Офис президента Украины сообщил о завершении обмена пленными в воскресенье в 16 часов по местному времени, пять часов спустя после начала процедуры передачи удерживаемых лиц на контрольно-пропускном пункте «Майорское» под Горловкой. «Взаимное освобождение удерживаемых лиц завершилось. 76 наших — в безопасности на подконтрольной Украине территории. Подробности позже», — говорится в сообщении администрации Владимира Зеленского, размещенном в соцсетях.

Служба безопасности Украины обнародовала список 76 освобожденных в рамках обмена украинцев. В этом списке, размещенном на сайте СБУ, — 12 военнослужащих (трое находились в местах лишения свободы на сепаратистской территории с 2015 года), а также 64 гражданских лиц (17 из них удерживались с 2015-2016 годов).

В рамках обмена властям Украины передали журналиста и блогера Станислава Асеева. Корреспондент Радио Свобода, автор репортажей о жизни на подконтрольных сепаратистам территориях (известный также под псевдонимом Васин) был арестован в конце весны 2017 года в Донецке, ему предъявили обвинения в шпионаже и приговорили к 15 годам заключения. В плену Асеев пробыл два с половиной года.

Представитель самопровозглашенной ЛНР Ольга Кобцева сообщила о передаче властям Украины 25 человек: «У нас обмен состоялся. Мы передали 25 человек, забрали 63. Девять отказников», — цитирует слова Кобцевой «Интерфакс», уточняя, что девять освобожденных Киевом заключенных отказались ехать на территорию ЛНР.

Дарья Морозова, занимающая пост «уполномоченного по правам человека» в самопровозглашенной ДНР, сообщила «Интерфаксу» о передаче Донецком Киеву 52 человек — в обмен на освобождение украинскими властями 60 удерживаемых лиц.

Это первый обмен пленными между властями Украины и сепаратистами за последние два года. 27 декабря 2017 года стороны вооруженного конфликта провели обмен более 300 человек.

О новом обмене пленными между Киевом и самопровозглашенными республиками Донбасса ЛНР и ДНР было объявлено после саммита в «нормандском формате», прошедшего в Париже 9 декабря.

18 декабря трехсторонняя контактная группа начала переговоры по составлению списков на обмен. Точное число тех, кто подпадает под новый «большой обмен», стороны не называли.

23 декабря Киев и сепаратисты согласовали принцип обмена — «всех установленных (удерживаемых лиц) на всех установленных».

В сентябре обмен заключенными состоялся между Россией и Украиной. Тогда Москва выдала задержанных в Керченском проливе украинских моряков, режиссера Олега Сенцова и еще десять человек. С Украины вернулись 35 человек, в том числе журналист Кирилл Вышинский.