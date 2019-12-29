Франция и Германия приветствовали обмен пленными на востоке Украины

Эмманюэль Макрон, Ангела Меркель и Владимир Зеленский на "нормандском саммите" в Париже 9 декабря 2019.

Президент Франции и канцлер Германии в воскресенье вечером, 29 декабря, опубликовали совместное заявление, в котором приветствовали обмен заключенными и удерживаемыми лицами между властями Украины и сепаратистами востока страны. Эмманюэль Макрон и Ангела Меркель напомнили о необходимости «обмена всех заключенных, связанных с конфликтом».

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Президент Франции и канцлер Германии «приветствуют освобождение и обмен заключенными, проведенный сегодня на востоке Украины», — говорится в совместном заявлении, которое в воскресенье вечером, 29 декабря, опубликовал Елисейский дворец.

Эмманюэль Макрон и Ангела Меркель напомнили, что обмен был проведен в соответствии с обязательствами, принятыми на саммите «нормандской четверки» в Париже 9 декабря. Результатом встречи президентов Украины и России с участием лидеров Франции и Германии стало решение «до конца года» подготовить новый обмен и освобождение лиц, «ставших заключенными в ходе конфликта» на востоке Украины.

Руководители Франции и Германии в своем заявлении также напомнили о «необходимости продолжать работу, чтобы обеспечить обмен ВСЕХ заключенных, связанных с конфликтом».

Макрон и Меркель подчеркнули необходимость обеспечить «полный и безусловный доступ международным организациям, в частности Международному комитету Красного Креста, ко всем удерживаемым лицам».

«Накануне праздников Нового года и православного Рождества проведенный сегодня обмен заключенными стал гуманитарной мерой, которой ожидали долгие годы и которая должна способствовать восстановлению доверия между сторонами» конфликта, — подчеркивается в совместном заявлении Франции и Германии.

«Согласно решениям парижского саммита, эта мера теперь должна сопровождаться установлением полного и всестороннего режима прекращения огня», — указали Эмманюэль Макрон и Ангела Меркель.

Франция и Германия пообещали в ближайшие месяцы продолжить переговоры в «нормандском формате» по подготовке нового саммита, который будет «посвящен политическим условиям и вопросам безопасности местных выборов» на сепаратистских территориях Украины, предусмотренных Минскими соглашениями.