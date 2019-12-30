Зеленский подвел итоги обмена пленными и объяснил его условия

Президент Украины Владимир Зеленский встретил в аэропорту Киева 76 украинцев, освобожденных 29 декабря в рамках обмена «удерживаемыми лицами» с сепаратистами востока страны. Он также объяснил свое решение освободить при обмене бывших бойцов спецподразделения «Беркут», обвиняемых в убийстве участников Майдана в 2014 году. Руководство Украины назвало точную формулу обмена — 76 на 124, число «отказников», оценив число оставшихся у сепаратистов заключенных, подлежащих освобождению, в 300 человек.

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Вечером 29 декабря президент Владимир Зеленский встретил в киевском международном аэропорту «Борисполь» украинцев, освобожденных в рамках первого за два года масштабного обмена пленными между Украиной и сепаратистами востока страны.

На встрече в аэропорту Зеленский впервые прокомментировал освобождение при обмене пятерых бывших бойцов спецподразделения «Беркут», обвиняемых в убийстве 48 и ранении 80 человек на Майдане 20 февраля 2014 года. Олега Янишевского, Павла Аброськина, Сергея Зинченко, Сергея Тамтуру и Александра Маринченко Украина передала самопровозглашенным ДНИ и ЛНР, предварительно освободив из-под стражи или домашнего ареста. Их освобождение вызвало протесты родственников погибших на Майдане и оппозиции.

Зеленский признал, что решение освободить «беркутовцев» было «сложным» и «политическим». Их передача сепаратистам «была условием взаимного освобождения в формате ’’всех установленных на всех установленных’’». «Мой ответ очень прост: я возвращал живых. И это — главное», — подчеркнул Владимир Зеленский.

Позже в своем фейсбуке он напомнил, что, кроме бывших бойцов «Беркута», по обмену Украины была вынуждена освободить и троих осужденных за совершение теракта в Харькове 22 февраля 2015 года (4 погибших, 9 раненых). Но, как отметил Зеленский, «трудное» решение об обмене «необходимо было принимать. Потому погибших героев, к сожалению, не вернуть. А вернуть живых героев — мой долг как Президента Украины. Именно поэтому, в частности, я ездил в Париж. И именно поэтому я благодарен всем лидерам «нормандской четверки», потому что все, о чем договорились о взаимном освобождении, — сделано».

Накануне вечером президент Франции и канцлер Германии приветствовали обмен заключенными между властями Украины и сепаратистами востока страны. Эмманюэль Макрон и Ангела Меркель напомнили о необходимости освобождения и «обмена всех заключенных, связанных с конфликтом», а также продолжения работы по поиску пропавших без вести.

Формула «76 на 124»

Владимир Зеленский сообщил, что в рамках обмена с сепаратистами «81 украинец и украинка получили свободу. Пятеро ради своих близких остались на временно оккупированных территориях. 76 вернулись в свободную и безопасную Украину».

Накануне вечером в аэропорту «Борисполь» представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Валерия Лутковская назвала «точными» цифры обмена: 76 на 124.

По словам Лутковской, 17 человек, включенных сепаратистами в списки на обмен, отказались ехать на территорию самопровозглашенных ДНР-ЛНР. Еще 30 человек вообще отказались участвовать в обмене. Зеленский уточнил, что таким образом порядка 50 человек, подлежавших обмену, остались в заключении в Украине.

Валерия Лутковская также рассказала журналистам, что на переговорах Трехсторонней контактной группы будет продолжать работу по подготовке освобождения еще порядка 300 человек. Пребывание 100 человек в местах заключения на сепаратистских территориях подтверждено документами, — сообщила Лутковская. Судьбу еще 200 человек, по оценке украинских властей, надлежит выяснить.