Киев и Москва подписали официальный договор о транзите газа

За день до нового года Россия и Украина все-таки подписали пакет документов, которые позволят продолжить транзит газа через украинскую территорию после 31 декабря 2019 года. Об этом в ночь на 31 декабря сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

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Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил журналистам: «После пяти дней непрерывных двусторонних переговоров в Вене приняты окончательные решения и достигнуты финальные договоренности. „Газпром“ сделал все возможное и в очередной раз подтвердил, что является ответственным поставщиком и надежным партнером», — цитирует агентство «Интерфакс» слова Миллера.

О достижении соглашения между украинским «Нафтогазом» и российским «Газпромом» стало известно еще 20 декабря. Согласно договоренностям, Россия выплатила Украине почти три миллиарда долларов долга в обмен на отказ от остальных претензий Украины. Минимальный объем транзита должен составить в 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд в последующие.

Договор заключен на пять лет и может быть продлен еще на 10 лет, контракт позволит Украине заработать семь миллиардов долларов. «Это энергетическая безопасность и благополучие украинцев! […] Европа знает, что мы не подведем в энергетической безопасности», — написал у себя в фейсбуке Владимир Зеленский. О поставках российского газа Украине ничего не сообщается.

Новое соглашение по газу обсуждалось в Париже на полях саммита в «нормандском формате». Как заявил 9 декабря в Елисейском дворце Владимир Зеленский, вопрос «разблокировали». В свою очередь, Владимир Путин обещал тогда Украине газ на 25% дешевле, если страны смогут договориться о «совместной честной работе».