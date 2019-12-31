Путин и Зеленский обсудили по телефону новый обмен заключенными

Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский обсудили по телефону подготовку нового обмена заключенными. Об этом 31 декабря сообщает офис украинского президента.

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Главы двух государств «договорились немедленно перейти к согласованию списков для освобождения украинцев, в том числе и крымчан, находящихся в Крыму и на территории России, и россиян, находящихся в Украине», — отметили в офисе Зеленского. «Стороны выразили надежду на то, что полное прекращение огня вдоль линии разграничения в Донбассе начнется в ближайшее время», — добавили в Киеве.

В офисе украинского президента отмечают, что Путин и Зеленский поздравили друг друга с наступающими праздниками и освобождением удерживаемых лиц 29 декабря. А также приветствовали заключение контракта на транзит российского газа по территории Украины.

«Подчёркнута важность заключенной накануне „пакетной“ сделки, предусматривающей продолжение с 1 января 2020 года бесперебойного транзита российского газа в Европу через территорию Украины. Отмечен конструктивный характер прошедших переговоров, итоги которых создают благоприятную атмосферу для решения других двусторонних проблем», — сообщили в Кремле, отметив, что разговор состоялся по инициативе украинской стороны.

В Москве добавили, что Путин и Зеленский обменялись поздравлениями по случаю Нового года и «высказались за развитие российско-украинских отношений в 2020 году».

Накануне Россия и Украина подписали пакет документов, которые позволят продолжить транзит газа через украинскую территорию после 31 декабря 2019 года. Договор заключен на пять лет и может быть продлен еще на 10.