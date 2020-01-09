Иран опубликовал предварительный отчет о крушении украинского «Боинга»

Согласно данным предварительного отчета, который опубликовала Организация гражданской авиации Ирана, Боинг-737 Международных авиалиний Украины, после набора высоты развернулся и попытался вернуться в аэропорт вылета. В свою очередь, агентство Reuters, со ссылкой на источники в западных спецслужбах, пишет, что приоритетной версией крушения является техническая неисправность, а не попадание ракеты.

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Перед исчезновением с радаров самолет находился на высоте около 2500 метров. Как говорится в отчете, лайнер направлялся в западном направлении, но после возникновения «проблемы», развернулся и попытался вернуться в аэропорт вылета. По утверждению иранских властей, пилоты не сообщали о нештатной ситуации. На опубликованных ранее видеозаписях видно, что фюзеляж самолета охватил огонь, а после падения лайнер взорвался.

Ранее власти Ирана отвергли версию о том, что украинский «Боинг» могли сбить по ошибке одной из ракет, которые Иран в ночь катастрофы выпустил по американским военным базам в Ираке. Эту версию не подтверждают и источники Reuters в спецслужбах западных стран. Агентство ссылается на пять источников в спецслужбах США, Канады и одной из европейских стран. Канадские спецслужбы говорят о перегреве одного из двигателей.

Глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде добавил, что информация о катастрофе была предоставлена Украине, как стране регистрации самолета, США, как стране-производителю лайнера, а также Швеции и Канаде, как странам, чьи граждане были на борту. В отчете также говорится, что специалисты из этих стран уже вылетели в Тегеран для участия в расследовании.

В Украине 9 января — день национального траура по погибшим. Об этом в четверг утром объявил президент Владимир Зеленский. Украинский лидер выразил соболезнования погибшим и призвал не спекулировать на версиях катастрофы. По данным Тегерана на разбившемся «Боинге» было 146 граждан Ирана, 11 украинцев (в том числе 9 членов экипажа) 10 афганцев, пять канадцев и четыре шведа. В украинском списке погибших 82 иранца и 63 канадца. Разночтения объясняются тем, что многие пассажиры имели двойное гражданство.