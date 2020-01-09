Сбитый «Боинг»: Украина попросила Запад предоставить доказательства версии об иранской ПВО

В то время как в Канаде и США выдвигают версию о том, что самолет Boeing-737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» был уничтожен иранскими системами ПВО, Киев просит доказательств.

Реклама Читать далее

Президент Украины Владимир Зеленский попросил партнеров Украины предоставить доказательства по делу авиакатастрофы в Иране, если у них такие есть. Об этом говорится в официальном коммюнике администрации президента, опубликованном в четверг, 9 января. «Наша страна заинтересована в том, чтобы была установлена ​​истина. Поэтому обращаемся к международным партнерам Украины: если у вас есть улики, которые помогут расследованию, просим предоставить их», – говорится, в частности, в тексте коммюнике.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо вслед за США усомнился в официальной версии Ирана о гибели самолета. По его словам, данные нескольких разведслужб, в том числе и Канады, говорят о том, что «Боинг-737» был сбит иранскими ПВО. Канадский премьер также считает, что это могло случиться непреднамеренно. Джастин Трюдо отметил, что министр иностранных дел Ирана намерен продолжать диалог с Канадой. Правительство Канады не успокоится, пока не добьется справедливости, сказал он.

Выступление премьер-министра Канады Джастина Трюдо 9 января

Ранее американские СМИ со ссылкой на военные источники США сообщили о том, что самолет был сбит иранской зенитной ракетой. По их данным, ракета была выпущена из ЗРК «Тор», разработанного в России. Они также утверждают, что лайнер был сбит по ошибке.

В свою очередь, в иранской Организации гражданской авиации назвали несостоятельной версию о том, что потерпевший крушение под Тегераном украинский авиалайнер был сбит. «С научной точки зрения невозможно, чтобы ракета сбила украинский самолет. Эти слухи нелогичны», – заявил в четверг глава организации Али Абедзаде.