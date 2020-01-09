СНБО Украины назвал свои четыре версии крушения «Боинга» в Иране

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал четыре приоритетных версии расследования обстоятельств катастрофы самолета Международных авиалиний Украины в Тегеране. Следователи не исключают версию теракта и столкновения с беспилотником. Об этом в четверг, 9 января, сообщает «Украинская правда».

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«Изучаются различные версии внезапного падения самолета, среди основных: поражение самолета зенитной ракетой ЗРК, в частности ЗРК „Тор“, столкновение с БПЛА или другим летающим объектом; разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам; взрыв внутри самолета в результате террористического акта», — говорится в заявлении СНБО.

Версия о зенитной ракете «Тор» появилась после того, как в интернете появилась информация о якобы обнаруженных обломках такой ракеты на месте крушения самолета. ЗРК «Тор» были разработаны еще в 1970-е годы в СССР и стоят на вооружении порядка десятка стран, в том числе и Ирана. В Украине сообщили, что в Тегеран отправили специалистов, принимавших участие в расследовании катастрофы МН-17 в 2014 году в Донбассе.

В свою очередь, в предварительном отчете, опубликованном Организацией гражданской авиации Ирана говорится, что версия о том, что украинский «Боинг» могли сбить по ошибке одной из ракет, которые Иран в ночь катастрофы выпустил по американским военным базам в Ираке, не подтверждается. Эту версию также не рассматривают как приоритетную источники Reuters в спецслужбах западных стран.

Пассажирский Боинг-737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ) потерпел крушение в Иране рано утром в среду, 8 января, через несколько минут после взлета. На борту рейса, следовавшего из Тегерана в Киев, находились 176 человек. Все они погибли.