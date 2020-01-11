Иран признал, что сбил украинский «Боинг». Киев требует наказать виновных

Цветы и свечи в память о пассажирах разбившегося "Боинга" в Оттаве (Канада). 9 января 2020 г.

В Иране признали, что сбили самолет «Боинг-737» Международных авиалиний Украины. Соответствующее коммюнике Генштаба ВС Исламской республики публикуют в субботу утром, 11 января, иранские СМИ. В заявлении говорится, что гражданский лайнер был сбит в результате человеческой ошибки. Киев потребовал наказать виновных. Власти Канады также заявили, что ждут тщательного расследования.

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Заявление, распространенное иранской армией, содержит пять пунктов. Вина за произошедшее в первую очередь возлагается на «преступную Америку» и «американские террористические силы», которые в предшествующие дни убили генерала Сулеймани и пообещали нанести удары по объектам на территории Ирана. «Это обстоятельство стало причиной повышенной бдительности среди подразделений противовоздушной обороны», — сказано в заявлении.

Далее объясняется, что самолет слишком приблизился к одному из важных военных объектов Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и по форме и высоте полета напоминал вражеский объект. Армия Ирана принесла свои извинения и выразила соболезнования семьям, потерявшим своих близких в этой катастрофе. Ответственный за эту трагедию будет предан суду, говорится в заключительном пункте коммюнике.

Свои соболезнования гражданам Ирана и иностранцам, чьи родственники погибли в авиакатастрофе, выразили также президент Ирана Хасан Рухани, глава МИД страны Мохаммед Джавад Зариф и верховный лидер Исламской республики аятолла Али Хаменеи. Последний потребовал, чтобы результаты расследования катастрофы были опубликованы.

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от Ирана полностью признать вину и довести расследование до конца. «Мы ожидаем от Ирана заверений в готовности к полному и открытому расследованию, привлечения виновных к ответственности, возвращения тел погибших, выплат компенсаций, официальных извинений по дипломатическим каналам», — написал украинский президент в фейсбуке.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что рассчитывает на полное и тщательное расследование. «Мы нацелены на прекращение прений, прозрачность, информационную открытость и справедливость для семей и близких жертв», — сказал Трюдо. Он ждет полного сотрудничества со стороны властей Ирана.

Пассажирский самолет «Боинг-737» Международных авиалиний Украины, выполнявший рейс из Тегерана в Киев, потерпел крушение утром 8 января, через несколько минут после вылета из международного аэропорта Имама Хомейни. На борту лайнера находилось 176 человек, в том числе девять членов экипажа. Большинство пассажиров были гражданами Ирана и Канады, на борту также находились граждане Афганистана, Швеции, Великобритании и Украины. Изначально Иран отрицал, что лайнер мог быть сбит ракетой и настаивал на технических проблемах у самолета.