Макрон и Зеленский договорились совместно расследовать катастрофу «Боинга»

Президенты Франции и Украины, Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский, провели в субботу, 11 января, телефонные переговоры, в ходе которых обсудили дальнейшее расследование обстоятельств крушения украинского самолета в Иране. Как сообщает офис президента Украины, речь также шла о дальнейших шагах по выполнению договоренностей «нормандского саммита» в Париже.

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Владимир Зеленский поблагодарил французского коллегу за соболезнования в связи с катастрофой самолета в Иране. «Поддержка вашего государства очень важна для нас в это трагическое время. Благодарен за готовность Франции помочь нам в проведении расследования», — сказал Владимир Зеленский.

Макрон и Зеленский также договорились о привлечении французских специалистов к расшифровке «черных ящиков» сбитого самолета. По заявлению офиса украинского президента, Эммануэль Макрон пообещал способствовать расследованию, по его словам, Франция уже дала старт формальной процедуре расследования в Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

Макрон и Зеленский также обсудили дальнейшие шаги по выполнению договоренностей, достигнутых 9 декабря 2019 года на «нормандском саммите» в Париже. В офисе президента Украины также отметили, что Эмманюэль Макрон принял приглашение Зеленского посетить в ближайшее время Киев. В Елисейском дворце о телефонных переговорах с украинским президентом пока не сообщили.

Ранее власти Ирана заявили, что намерены передать Франции бортовые самописцы сбитого украинского самолета. Об этом заявил глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар, сообщает IRNA.

Иран попытался сам расшифровать записи «черных ящиков», однако, не смог этого сделать из-за отсутствия необходимого оборудования. Тегеран обратился к Канаде, Франции и США с просьбой предоставить такое оборудование, но получил отказ. После чего иранские власти предложили Украине, Швеции, Великобритании, Канаде и США выбрать третью страну для расшифровки.

Пассажирский самолет «Боинг-737» Международных авиалиний Украины, выполнявший рейс из Тегерана в Киев, потерпел крушение утром 8 января, через несколько минут после вылета из международного аэропорта Имама Хомейни. 11 января Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя ответственность за сбитый пассажирский самолет. Иранские военные приняли его за крылатую ракету.