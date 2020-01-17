Зеленский не принял отставку премьер-министра Украины

Президент Украины Владимир Зеленский отказался принимать отставку премьер-министра страны Алексея Гончарука. Об этом он объявил в ходе встречи с главой правительства в пятницу, 17 января.

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«Я решил дать вам шанс и шанс вашему правительству, если вы решите некоторые моменты, которые сегодня очень важны и очень волнуют наше общество», — заявил Зеленский.

Согласно украинскому законодательству, вопрос об отставке премьер-министра рассматривает Верховная Рада. В партии президента «Слуга народа», имеющей парламентское большинство, заявили, что поддержат отставку Гончарука, если ее поддержит Зеленский.

Ранее, в пятницу, стало известно, что 35-летний премьер-министр подал в отставку. Такое решение он принял в связи с публикациями в интернете аудиофайлов, на которых человек с голосом, похожим на голос Гончарука говорит: «У Зеленского очень примитивное понимание экономических процессов».

Сам Гончарук назвал эти записи сфальсифицированными. Он заявил, что написал заявление об отставке с целью снять какие-либо сомнения в том, что касается уважения и доверия к президенту со стороны его Кабмина.