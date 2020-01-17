После скандала с прослушками премьер Украины подал в отставку
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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук подал президенту Зеленскому прошение о своей отставке. Ранее в Сети были опубликованы записи, зарегистрировавшие, как премьер якобы говорит о «примитивном понимании» президентом экономики. Сам господин Гончарук называет эти записи сфальсифицированными.
Отставку ещё должен утвердить президент, после чего вопрос будет поставлен на голосование Верховной Рады.
«Я пришёл на этот пост — выполнять программу президента», который «для меня является образцом откровенности и порядочности», — написал 35-летний премьер-министр в Facebook. — Между тем, чтобы снять какие-либо сомнения нашего уважения и доверия к президенту, я написал заявление об отставке и передал её президенту с правом внесения в парламент».
Ранее, 15 января, в YouTube и Telegram была выложена аудиозапись «совещания» у премьер-министра Гончарука, в котором якобы приняли участие заместители главы Нацбанка Украины Катерина Рожкова и Дмитрий Сологуб, министр финансов Оксана Маркарова, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов и замглавы Офиса президента Юлия Ковалив.
В то же время госпожа Ковалив, как сообщило издание Факты ICTV, опровергла свое участие в совещании.
Как сообщает телеканал «Громадське», участники совещания обсуждают укрепление курса национальной валюты, которое стало причиной «дыры» в бюджете на 50 млрд гривен. «Человек с голосом похожим на Гончарука», говорит: «У Зеленского очень примитивное понимание экономических процессов». Тот же человек называет себя «профаном в экономике», объясняя это тем, что у него юридическое образование.
Алексей Гончарук был утвержден главой правительства Украины в конце августа 2019 года. Он стал самым молодым премьер-министром в истории страны.
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