В Киев доставлены тела погибших в авиакатастрофе в Иране украинцев

В воскресенье, 19 января, в Киеве прошла церемония прощания с членами экипажа лайнера Boeing-737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины», сбитого под Тегераном. В церемонии участвовали высшие официальные лица Украины.

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Тела 9 членов экипажа были доставлены в киевский аэропорт «Борисполь» в воскресенье, 19 января. Траурная церемония прощания с ними была организована в одном из терминалов столичного аэропорта. В ней приняли участие президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Алексей Гончарук и коллеги погибших летчиков и бортпроводников.

Самолет Boeing 737 компании «Международные авиалинии Украины», совершавший рейс Тегеран – Киев, разбился 8 января через несколько минут после вылета из аэропорта. В результате погибли все 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Большинство погибших – граждане Ирана.

Как стало известно позже, самолет был сбит ракетой класса «земля-воздух». Ответственность за инцидент взял на себя Корпус стражей исламской революции (КСИР). По их версии, самолет был ошибочно принят за крылатую ракету. Трагедия произошла на фоне напряженных отношений между Ираном и США, резко обострившихся из-за убийства Соединенными Штатами иранского генерала Касема Сулеймани 3 января в Багдаде.

В настоящее время иранские эксперты анализируют записи черных ящиков сбитого самолета. Об этом заявил представитель Организации гражданской авиации Хасан Резайфар иранскому информационному агентству IRNA в это воскресенье. Таким образом, он опроверг сообщение о передаче черных ящиков Украине, которое появилось накануне. Решение о передаче другой стране бортовых самописцев «Боинга» «Международных авиалиний Украины» пока не принято, пояснил Хасан Резайфар.