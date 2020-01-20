Киев предложил обсудить обострение в Донбассе с Парижем и Берлином

Украина будет пытаться связаться с партнерами по «нормандскому формату» в связи с обострением ситуации в Донбассе и невыполнением со стороны сепаратистов минских договоренностей. Об этом заявил в понедельник, 20 января, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

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В минувшие выходные на юго-востоке Украины было убито 2 украинских военных, 10 были ранены. Никаких заявлений со стороны так называемых ЛНР и ДНР по этому поводу не было.

«Что касается Минского процесса и обстрелов, мы, безусловно, обеспокоены этим. Мы обсуждали это с новым действующим главой ОБСЕ – что это означает вообще. Значит ли эти полный срыв процесса или совпадение многих факторов, которые привели к росту обстрелов», – сказал Вадим Пристайко в понедельник во время совместной пресс-конференции в Киеве с действующим председателем ОБСЕ, премьер-министром Албании и министром по иностранным делам и делам Европы Эди Рамой.

9 декабря в Париже прошел саммит глав «нормандской четверки», на которой лидеры России, Украины, Франции и Германии согласовали план мирного урегулирования конфликта в Донбассе. Этот план включает в себя как «немедленные меры по стабилизации ситуации в зоне конфликта», так и меры по реализации политических положений «минских соглашений».

За время конфликта на юго-востоке Украины погибло около 13 тысяч человек.