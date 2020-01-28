Евросоюз ввел санкции за организацию выборов в Крыму

Плакаты в Севастополе перед местными выборами, состоявшимися 18.09.2019

Во вторник, 28 января, Европейский совет объявил о введении санкций против 7 человек, которые занимались организацией российских выборов в аннексированном у Украины Крыму.

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«Новые санкции касаются людей, которые организовали местные выборы 8 сентября 2019 года в Автономной Республике Крым и в Севастополе, главном порту полуострова, на территории Украины, над которой Москва установила контроль в 2014 году», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Евросовета, высшего политического органа ЕС.

Под санкции попали: «Юрий Гоцанюк, премьер-министр этой аннексированной территории», а также «губернатор Севастополя» (врио губернатора — Прим. RFI) Михаил Развожаев, председатель законодательного собрания Севастополя Владимир Немцев; член Совета Федерации от Севастополя Екатерина Алтабаева; председатель избирательной комиссии Севастополя Сергей Даниленко; замглавы севастопольского горизбиркома Лидия Басова; секретарь горизбиркома Екатерина Пыркова.

Это решение увеличило до 177 число лиц, попавших под «крымские» санкции ЕС, включающие «заморозку» активов и запрет на въезд в Евросоюз.

Ограничительные меры ранее также были введены в отношении 44 организаций за их деятельность в аннексированном Крыму, — говорится в сообщении пресс-службы Евросовета.

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