МИД Украины: Помпео заверил нас в «поддержке в деле прекращения агрессии России»

В пятницу, 31 января, в Киеве с официальным визитом побывал государственный секретарь США Майк Помпео.Он встретился с главой МИД Украины Вадимом Пристайко и президентом Владимиром Зеленским.

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Украинский МИД сообщил, что на встрече с Вадимом Пристайко глава американской дипломатии выступил с заверением «полной поддержки Украины Соединенными Штатами в деле прекращения агрессии России и восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в полном объеме».

«Практическим подтверждением» этих намерений украинский МИД назвал принятие Минфином США 29 января пакета дополнительных санкций, введенных против физических лиц и компаний в Крыму. (Меры были введены против российской компании «Гранд Сервис Экспресс», организовавшей железнодорожные перевозки из России в Крым, а также 8 физических лиц, среди которых — врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, глава правительства Республики Крым Юрий Гоцанюк, глава «Гранд Сервис Экспресс» Александр Ганов. Список лиц, попавших под американские санкции, почти целиком совпадает со списком, принятым 28 января Евросоюзом).

На совместной пресс-конференции с президентом Зеленским госсекретарь Помпео подтвердил, что прибыл в Киев «с ясным посланием: США рассматривают борьбу Украины за свободу, демократию и процветание как мужественную борьбу. Наша поддержка этой борьбе будет непоколебима», — передает «Голос Америки». «Мы продолжаем поддерживать Украину в ее желании присоединиться к НАТО и к Евросоюзу. Мы возобновили работу комиссии США-Украина по вопросам стратегического партнерства, приняли Крымскую декларацию, где четко сказано, что Крым — это часть Украины. США никогда не признают аннексию Крыма», — добавил госсекретарь, подчеркнув, что финансовая поддержка из Вашингтона для обеспечения безопасности Украины будет продолжена.

Накануне газета The Washington Post, со ссылкой на источники в администрации Белого дома, написала о том, что Вашингтон не намерен снижать уровень военной помощи Киеву в 2021 году.

21 января «Украинская правда» сообщала, что в подписанном Дональдом Трампом оборонном бюджете на 2020-й год предусмотрена помощь Украине на 300 млн долларов.

На брифинге в Киеве госсекретарь Помпео также рассказал, что вопрос первой встречи Владимира Зеленского с Дональдом Трампом в США еще нужно обсуждать. «Мы хотим убедиться в том, что (встреча) состоится в то время, когда будет достигнут прогресс. Между нашими странами еще много работы. Наши команды обговаривают все эти возможности. Мы видим экономические возможности для американских предприятий», — цитирует слова Помпео телеканал «Громадське».

Это первый визит американского руководителя такого уровня в Украину после скандала, положившего начало расследованию по делу об импичменте президента Дональда Трампа, отмечает телеканал. (Скандал возник после публикации расшифровки телефонного разговора Трампа с Зеленским).

После Киева Майкл Помпео до 4 февраля посетит Белоруссию, Казахстан и Узбекистан.

Как ранее подчеркивал корреспондент RFI в Минске, это будет первый визит главы Госдепартамента США в Беларусь за 27 лет.

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