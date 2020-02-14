Зеленский обсудил с Путиным новый Нормандский саммит

Владимир Зеленский, Ангела Меркель, Эмманюэль Макрон и Владимир Путин на пресс-конференции по итогам Нормандского саммита. Париж. 9 декабря 2019 г.

В пятницу, 14 февраля, офис президента Украины сообщил о том, что Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с Владимиром Путиным. По данным украинской стороны, президенты обсудили вопрос проведения следующего саммита в Нормандском формате, а также обмен «удерживаемыми лицами».

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«Стороны обговорили выполнение договоренностей, достигнутых во время Нормандского саммита 9 декабря 2019 года в Париже, а также подготовку к следующей встрече лидеров «Нормандской четверки», — утверждается на официальном сайте президента Украины.

«Отдельно Владимир Зеленский и Владимир Путин акцентировали внимание на процессе освобождения удерживаемых украинских граждан, которые находятся на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма, а также в Российской Федерации», — говорится в сообщении. В нем также утверждается, что ради реализации достигнутых договоренностей «стороны согласились активизировать работу на уровне Трехсторонней контактной группы в Минске».

Накануне Андрей Ермак, глава офиса президента Украины, сообщил, что перед следующим Нормандским саммитом, который предварительно должен состояться в апреле, возможна личная встреча Зеленского и Путина.

Если президент Украины «будет видеть, что эта встреча необходима, что она может стать шагом к получению действенных результатов от переговоров в Нормандском формате, мы этого не исключаем», — цитирует заявление Ермака украинский телеканал «24».

Напомним, предыдущий обмен пленными и удерживаемыми лицами был проведен 29 декабря. Владимир Зеленский сообщил, что в рамках обмена с сепаратистами «81 украинец и украинка получили свободу», из них «пятеро ради своих близких остались на временно оккупированных территориях». Украина передала так называемым ДНР и ЛНР 124 человека. Еще 47 человек отказались ехать на территорию самопровозглашенных республик, либо вообще участвовать в обмене.

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Валерия Лутковская тогда заявила, что будет продолжать работу по подготовке освобождения еще порядка 300 украинцев.

31 декабря Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский обсудили по телефону подготовку нового обмена.

«Подчёркнута важность заключенной накануне „пакетной“ сделки, предусматривающей продолжение с 1 января 2020 года бесперебойного транзита российского газа в Европу через территорию Украины. Отмечен конструктивный характер прошедших переговоров, итоги которых создают благоприятную атмосферу для решения других двусторонних проблем», — сообщили в Кремле. В Москве также подчеркнули, что президенты обменялись поздравлениями по случаю Нового года и «высказались за развитие российско-украинских отношений в 2020 году».

25 января, комментрируя вероятную отставку Владислава Суркова, который курировал «украинское направление», пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о неизменности кремлевского «курса по Украине».

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