Атака Femen на куклу Путина: «эксгибиционизм» или голая политика?

В среду, 19 февраля, в Париже Кассационный суд должен вынести решение по делу бывшей участницы Femen Яны Ждановой.В 2014 году она атаковала в парижском музее куклу, изображающую российского президента Путина. В ходе последнего судебного разбирательства Жданова была осуждена только за «порчу имущества», но прокуратура обжаловала это решение апелляционного суда в верховную инстанцию — Кассационный суд, требуя снова признать активистку виновной в «эксгибиционизме».Ее адвокат настаивает на том, что суд должен учесть «политический мотив» акции.

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Яна Жданова устроила акцию «Кукла Пуду» в знак протеста против войны на Донбассе. Акция состоялась 5 июня 2014 года, когда Владимир Путин приехал во Францию на празднование 70-летия высадки союзников в Нормандии.

Девушка пронесла в музей восковых фигур Гревен осиновый кол и воткнула его в куклу. Не изменяя традиции Femen, Жданова действовала топлесс, на груди у нее была надпись «Kill Putin».

После акции музей подал в суд, требуя возмещения материального ущерба и морального вреда.

Дело рассматривалось несколько раз: в 2014 году активистку признали виновной в «эксгибиционизме» и «порче имущества»; в 2017-м суд снял обвинение в эксгибиционизме, оставив в силе штрафы в пользу музея (за материальный ущерб и моральный вред).

После обжалования прокуратурой, в январе 2018 года оправдательный приговор по обвинению в эксгибиционизме был отменен. Но в декабре 2018 года апелляционная инстанция снова сняла это обвинение, и прокуратура во второй раз обжаловала решение. Об этом RFI рассказала Катрин Бауэр-Виолас, адвокат Яны Ждановой, после рассмотрения позиций сторон на расширенном заседании уголовной палаты Кассационного суда 8 января 2020 года. Жданова на рассмотрении не присутствовала.

«Это второе обжалование со стороны генпрокуратуры — потому что Яна Жданова была уже дважды оправдана по обвинению в эксгибиционизме... И в этом вопросе есть политическая, юридическая и идеологическая подоплека», — заявила адвокат.

Прокуратура полагает, что «сексуальный характер женской груди не вызывает никаких сомнений», а потому любой факт появления обнаженной женщины в общественном месте следует признать «эксгибиционизмом» — то есть, преступлением, за которое может грозить до 1 года тюрьмы и до 15 тысяч евро штрафа.

Судьи апелляционного суда Парижа, в свою очередь, ранее подчеркнули, вынося решение в пользу Ждановой, что в случае, когда «целью обнажения» является не «оскорбление чьей-либо нравственности», а проведение политической акции, должна учитываться статья 10 Европейской конвенции по правам человека («Свобода выражения мнений»).

Адвокат Катрин Бауэр-Виолас в интервью RFI также указала на «устарелость» нормы, по которой демонстрация женской груди признается «эксгибиционизмом».

«Но пока в этом вопросе представители судебной власти расходятся во мнениях, — подчеркнула Бауэр-Виолас. — Судьи нижестоящей инстанции склонны к более глубокому пониманию мотива действий, а Кассационный суд пока занимает гораздо более жесткую позицию».

Кассационный суд (на фото) до сих пор занимал жесткую позицию в толковании понятия «эксгибиционизм», подчеркивает адвокат экс-активистки Femen. RFI / Yury Safronov

Впрочем, адвокат не исключила, что 19 февраля решение по существу вынесено не будет, и дело перенаправят на рассмотрение пленума Кассационного суда.

Давать прогнозы адвокат не взялась, подчеркнув, что подобные дела не так часто рассматриваются во Франции. Но в январе 2019 года Кассационный суд уже признал виновной в «эксгибиционизме» активистку Femen Элоиз Бутон, устроившую в 2013 году акцию в парижской церкви Мадлен. И приговорил ее к 1 месяцу условного заключения. В июне 2019-го Элоиз Бутон подала жалобу в Европейский суд по правам человека.

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