Владимир Зеленский созвал Совет нацбезопасности из-за обострения в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский 18 февраля заявил о созыве заседания Совета национальной безопасности из-за кровопролитного столкновения на линии разграничения в Луганской области.

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«В пятую годовщину Дебальцевской трагедии боевики и оккупанты устроили циничную провокацию», — написал Зеленский у себя в фейсбуке. По его словам, атакованы были позиции украинских военных в районе населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. По словам президента, обстрелы велись из оружия, запрещенного минскими соглашениями. В Генштабе сообщили об одном погибшем и четырех раненых украинских военнослужащих.

Президент Украины назвал это попыткой сорвать мирный процесс в Донбассе, «который начал продвигаться хоть и небольшими, но уверенными шагами». Несколько дней назад президенты России и Украины обсуждали вопрос проведения нового саммита в «нормандском формате» и обмен пленными. Зеленский также заявил, что это столкновение не изменит его курс на прекращение войны.

В самопровозглашенной ЛНР ответственность за обострение возложили на украинскую армию.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь сказал, что Кремле не знают деталей произошедшего. «Мы не располагаем деталями этого столкновения. Мы не знаем, что спровоцировало это столкновение. Мы читали сообщения о том, что имеют место жертвы с двух сторон, в связи с чем мы выражаем сочувствие. Надеемся, что в ближайшее время удастся прояснить детали произошедшего, перед тем, как делать какие-то выводы», — сказал Песков. По его словам, неверно возлагать ответственность за столкновение на Москву.

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