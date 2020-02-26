Ради политики можно раздеваться: суд оправдал повредившую куклу Путина активистку Femen

Кассационный суд Франции в среду, 26 февраля, вынес решение в пользу бывшей участницы Femen Яны Ждановой, которая в 2014 году атаковала в парижском музее куклу, изображающую российского президента Владимира Путина. Суд отверг кассационную жалобу прокуратуры, которая требовала признать «эксгибиционизмом» то, что сама Жданова и ее защита определили как «политическую акцию».

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Судебное постановление, вынесенное уголовной палатой Кассационного суда, есть в распоряжении русской редакции RFI. «Решение является окончательным и обжалованию во Франции не подлежит», — прокомментировали в высшей французской судебной инстанции.

В судебном постановлении, в то же время, отмечается, что Яна Жданова остается виновной по обвинению в «порче имущества». Впрочем, это обвинение защита и не оспаривала.

В интервью RFI Жданова подчеркнула, что целиком удовлетворена решением Кассационного суда, который таким образом поставил точку в истории, длившейся более более 5 лет.

Напомним, в июне 2014 года Яна Жданова устроила в парижском музее восковых кукол Гревен акцию «Кукла Пуду» в знак протеста против войны на Донбассе.

Акция была проведена 5 июня 2014 года, когда Владимир Путин приехал во Францию на празднование 70-летия высадки союзников в Нормандии.

Девушка пронесла в музей осиновый кол и воткнула его в куклу.

Музей обратился в суд с требованием о возмещении матерального ущерба и морального вреда. Первое решение по делу было вынесено еще в октябре 2014 года.

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