Украина предложила провести новый обмен пленными «всех на всех» в марте
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В Минске встретились руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак и заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак. Переговоры касались вопроса обмена удерживаемых лиц в формате «всех на всех», о котором договорились лидеры «нормандской четверки» на саммите в Париже в декабре 2019 года.
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о намерении уже в марте провести новый этап обмена по формуле «всех на всех».
Участники воскресных переговоров в Минске также заявили о необходимости дальнейших переговоров для полного выполнения решений, принятых в Париже.
Последний саммит «нормандской четверки» прошел в Париже 9 декабря 2019 года. По итогам встречи стороны подтвердили свою приверженность минским соглашениям. Российский и украинский лидеры договорились об обмене удерживаемыми лицами по формуле «всех на всех», а также условились о полном прекращении огня в Донбассе и разведении сил в трех новых пунктах в регионе до конца марта 2020 года.
Новая встреча в «нормандском формате» намечена на апрель. Однако 17 февраля замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что Киев не выполняет договоренностей и это ставит возможность новой встречи под вопрос.
29 декабря 2019 прошел обмен между Украиной и властями самопровозглашенных республик Донбасса. Киеву были переданы 76 человек, Луганску — 63, а Донецку — 60, сообщает РБК. В январе власти Украины передали контактной группе список украинских граждан, которых Киев хочет вернуть, сообщает Коммерсантъ.
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