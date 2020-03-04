Верховная Рада Украины одобрила отставку правительства

В среду, 4 марта, Верховная Рада Украины проголосовала за назначение нового состава правительства, который возглавит Денис Шмыгаль. Ранее 353 депутата одобрили отставку предыдущего Кабмина во главе с Алексеем Гончаруком.

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В начале заседания, на котором парламент рассматривал вопрос роспуска правительства, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Кабмин не справился с поставленными задачами в частности по снижению коммунальных платежей, погашению долгов шахтерам, а также индексации пенсий. Украинский президент также коснулся проблем коррупции, бюджетного дефицита и реформы здравоохранения, которая ко второму этапу реализации не готова. Владимир Зеленский выразил недовольство также тем, что резонансные расследования в стране не заканчиваются.

После выступления Владимира Зеленского слово взял и Алексей Гончарук, который завил, что полгода недостаточный срок для того, чтобы оценить работу правительства. После его выступления 353 депутата Верховной Рады проголосовали за отставку правительства. Затем украинский парламент поддержал предложенную президентом накануне на заседании фракции «Слуга народа» кандидатуру нового премьер-министра. Дениса Шмыгаля. Парламент проголосовал за назначение нового состава правительства. 277 депутатов выразили поддержку 13 кандидатам на министерские должности, еще четыре остаются вакантными.

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