Украина объявила о закрытии границы для иностранцев

Из-за пандемии коронавируса Украина с 15 марта закрывает свои границы для иностранных граждан. Ограничения продлятся две недели. Об этом в пятницу, 13 марта, объявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов. Также в пятницу украинские власти официально подтвердили первую смерть от Covid-19.

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«Через 48 часов наша страна закроет границу для и иностранных граждан […] Все граждане Украины, которые находятся за границей, будут иметь возможность вернуться в нашу страну», — заявил Данилов. Он также уточнил, что в отношении всех украинцев, возвращающихся из-за границы, будут проводиться процедура обсервации.

В Совете национальной безопасности также предупредили, что пока что ограничения вводятся до 29 марта, но в случае необходимости ограничительные меры будут продлены.

Также в пятницу стало известно о первом случае смерти от коронавируса в Украине. По сообщению министерства здравоохранения, речь идет о 71-летней женщине из Житомирской области. Она была госпитализирована 12 марта. Под наблюдением врачей находятся близкие родственники, с которыми она проживала, и лица, с которыми она контактировала.

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