Из-за пожара в Чернобыльской зоне отчуждения повысился уровень радиации

В очаге лесного пожара в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС радиационный фон в 16,5 превысил норму, сообщил вечером в воскресенье, 5 апреля, и.о. главы Госэкоинспекции Украины Егор Фирсов на своей странице в фейсбуке.

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«Показания прибора составляют 2,3 (микрозиверт в час) при норме 0,14. Но такая ситуация только в очаге пожара», — написал Егор Фирсов.

Вогнеборці продовжують боротися з пожежою, яка виникла у Чорнобильській зоні. Ситуація складна. Вогонь поширився на Чернобильску зону 20 гектарів, але загалом палає більше 100 гектарів. Як це зараз часто буває, спочатку хтось підпалив траву, а потім вогонь перекинувся і на дерева... Є погані новини - у центрі пожежі радіація вище норми. Як ви бачите на відео, показники приладу становлять 2,3 при нормі 0,14. Але така ситуація тільки в осередку пожежі. На жаль, руки в нас зазвичай доходять до реформ лише тоді, коли трапляється біда. Проблема підпалів трави несвідомими громадянами навесні та восени в нас давно вже стоїть дуже гостро. Втім, штраф за таке порушення досі складає лише 175 грн. І кожен рік ми бачимо одну й ту саму картину - в усіх регіонах палають поля, очерет, ліси. Це варварство необхідно нарешті вже припиняти. На першому ж засіданні парламенту депутати мають суттєво підняти штрафи за підпал трави. За відсутність маски зараз вас можуть покарати на 17 тисяч гривень. А за підпал, який може забрати чиєсь життя (як вже недавно відбулося на Житомирщині), штраф мізерний. Так тривати більше не може. Штрафи за підпали мають бути збільшені у 50-100 разів. Відповідні законопроекти є. Сподіваюся, вони будуть проголосовані. Інакше масштабні пожежі будуть і надалі відбуватися кожної осені та весни. Publiée par Єгор Фірсов sur Dimanche 5 avril 2020

В Государственном научно-техническом центре по ядерной и радиационной безопасности Украины не выявили техногенных радионулидов в Киеве и его пригороде. «По состоянию на 17:00 5 апреля пожар в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения не повлиял на радиационную ситуацию в Киеве и пригороде. (…) Значения мощности дозы гамма-излучения находилось в пределах до 0,1 мкЗв/ч, что соответствует нормальному радиационному фону», — отмечает центр.

Утром 6 апреля, пожарные занимались ликвидацией двух очагов возгорания на площади около 25 га в зоне отчуждения с применением авиации и спецтехники, сообщает «Интерфакс-Украина». Огонь распространился в Котовском лесничестве в районе сел Владимировка, Октябрьское и Раговка примерно в 70 км от Чернобльской АЭС. Пожар удалось локализовать вечером 5 апреля.

По факту возгорания сухой травы и кустарников в Чернобльской зоне отчуждения полиция возбудила дело по ч.1 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) уголовного кодекса Украины.

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