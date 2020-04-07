«Ты не продал ни перо, ни душу»: в Киеве простились с журналистом Борисом Клименко

Во вторник, 7 апреля, в Киеве, в церкви Святого Духа на территории Киево-Могилянской Академии состоялась панихида и прощание с Борисом Клименко. Известный украинский журналист-международник, более двадцати лет проработавший постоянным корреспондентом русской службы RFI, ушел из жизни в возрасте 66 лет. Трагическую новость сообщила накануне его супруга Валентина Клименко.

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«Друзья, коллеги-журналисты и все, кто пересекался с ним, но успел понять, что Боря — невероятно добрый человек, завтра с 13.00 до 13.30 в церкви Святого Духа на территории Киево-Могилянской Академии состоится отпевание. Приходите в масках и перчатках, будем прощаться небольшими группами», — написала в Facebook Валентина Клименко. Ранее супруга известного журналиста Бориса Клименко сообщила, что он ушел из жизни после ишемического инсульта, перенесенного десять дней назад.

13 марта Борису Клименко исполнилось 66 лет. Украинский журналист-международник более двадцати лет был постоянным корреспондентом русской службы RFI, а также испанского информационного агентства EFE, сотрудничал с испанской газетой La Vanguardіa и украинской редакцией BBC. В 2002 году основал небольшое издательство «Киев-Париж-Дакар» и публиковал не только редкие архивные книги, но и современные тексты.

Поборник независимой журналистики, сотканный из добра человек, легенда 90-х — так о нем отзываются друзья и близкие, разбросанные по всему миру. Этих воспоминаний так много, что наберется на целую книгу. Книги Борис Клименко любил не только издавать, но и щедро дарить.

«Сын украинца и гречанки, он родился в Грузии, но почти всю жизнь прожил в Украине и пылко любил нашу землю», — написал в Facebook украинский географ, профессор Леонид Булава.

Коллега и друг Даниил Яневский опубликовал в социальных сетях снимок, сделанный с Борисом Клименко в далеких 90-х, упомянул о подольской квартире, которую «помнят все, кто там бывал», и написал: «Ты не продал ни душу, ни перо, ни чувства. Ты сохранил уважение всех, кто знал тебя».

О том, что «опустошился подольский дворик, опустошился целый мир» написал и украинский политик Игорь Гаврилов. По его словам, «осиротел и Украинский национальный медиаклуб, душой которого в 90-е был Боря». «Огромный кусок оторвался от жизни вместе с тобой», — написала корреспондент «Новой газеты в Украине» Ольга Мусафирова.

О «страсти» Бориса Клименко к независимой журналистике тепло вспоминает и другой коллега Григорий Руденко: «Он мог отдать последние деньги какому-то пьяненькому японскому репортёришке, чтобы тот мог добраться до гостиницы, ибо — „куда его довезут таксисты за его йены?” А сам шёл пешком на свою улицу Ильинскую через весь Киев. Он мог вернуть тебе давно забытый долг в сто долларов, которые брал семь лет назад, а на предложение их пропить, захохотать: „Ну, это надо постараться пропить такую сумму. Надо кого-то еще в гости звать”. И звал. Человек десять. В этом подольском дворике побывали все. От нищего студента, будущего журналиста, приехавшего с котомкой в столицу на обучение великой профессии, до политиков, которых называли „маститыми”, но которые ногтя его не стоили. Ибо они были искусственными, а Боря — настоящий».

Сотрудники русской редакции RFI выражают соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Бориса Клименко.

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