За сутки в Киево-Печерской лавре выявили 26 случаев заражения COVID-19

26 зараженных коронавирусом обнаружили за сутки в Киево-Печерской лавре. Об этом заявил мэр столицы Украины Виталий Кличко в четверг, 9 апреля. Соответствующее сообщение было опубликовано на сайте администрации Киева.

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В сообщении отмечается, что в столице Украины за сутки был выявлен 41 случай инфицирования, 26 из них — на территории лавры. В марте сообщалось, что у четверых обитатели лавры нашли коронавирус.

Киевские власти неоднократно призывали Киево-Печерскую лавру перестать проводить службы, чтобы ограничить распространение вируса. Когда в марте было объявлено о закрытии школ, ограничении движения общественного транспорта и отмене массовых мероприятий, наместник лавры митрополит Павел призвал верующих идти в церкви и «ничего не бояться».

«Мы не ангелы и тоже имеем право заболеть»,— заявил в начале недели митрополит одному из украинских телеканалов. В четверг, 9 апреля, стало известно, что у него обнаружили коронавирусную инфекцию.

Министерство культуры Украины призвало духовенство проводить службы в режиме онлайн, а если это невозможно, надевать защитные маски. Эти меры становятся все более актуальными в преддверии Пасхи. AFP сообщает, что украинская почта уже объявила о готовности организовать доставку куличей верующим на дом.

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