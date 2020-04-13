Пожар в Чернобыле приблизился к зоне хранения радиоактивных отходов

В Чернобыльской зоне отчуждения вторую неделю бушует лесной пожар, в последние дни огонь приблизился к АЭС, достигнув города Припяти.

В Чернобыльской зоне отчуждения вторую неделю бушует лесной пожар, в последние дни огонь приблизился к АЭС, достигнув города Припяти. Пожар находится всего в двух километрах от хранилищ, где содержатся высокоактивные радиационные отходы всей Чернобыльской зоны, сообщает в понедельник, 13 апреля, РИА-Новости.

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Пожар в зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС достиг города Припять и вплотную подошел к местам хранения радиоактивных отходов «Подлесный». Там располагаются самые высокоактивные радиационные отходы от самой атомной электростанции. Расстояние до них составляет менее двух километров.

Пожар начался 4 апреля на площади 20 гектаров и быстро распространился в сторону АЭС, поскольку в этом направлении дует ветер. К 13 апреля площадь пожара достигла около 100 гектаров леса. В нескольких окрестных поселках были эвакуированы жители, над тушением пожара борются более 400 человек и около 100 единиц техники, в том числе авиация.

По сообщению РИА-Новости, радиационный фон в Киеве и области в пределах нормы, в зоне отчуждения уровни мощности эквивалентной дозы гамма-излучения не изменились. Однако жители Чернобыльской области опасаются повышения уровня радиации. Некоторые эксперты говорят, что что высвободившаяся из стволов деревьев радиация свободно передвигается с воздушными массами и может выпадать в виде радиоактивных дождей, сообщает издание «Новые известия».

По информации украинской полиции, причиной возгорания стал поджог. Личность поджигателя уже установлена, возбуждено уголовное дело.

В 1986 году на Чернобыльской АЭС произошла самая крупная авария в истории атомной энергетики. Свыше 150 тысяч квадратных километров территории Украины, России и Беларуси оказались под радиационным загрязнением.

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