«Второй фронт» Донбасса: коронавирус в зоне конфликта

На шестой год вооруженного конфликта на востоке Украины открывается «второй фронт» — борьбы с эпидемией коронавируса. Какова санитарная ситуация в Донбассе и как она сказывается на процессе мирного урегулирования — в материале RFI.

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Вопросы статистики

В Украине число инфицированных COVID-19 превысило 3000 человек, а летальных исходов зарегистрировано 93. В Вооруженных силах по состоянию на утро 13 апреля — 19 заразившихся и один погибший. Еще 214 человек находятся в изоляции. Об этом сообщается на странице военного командования в Facebook. При этом, по словам главы оборонного ведомства, военнослужащим и медикам не хватает индивидуальных средств защиты. В свою очередь штаб Операции объединенных сил (ООС) на востоке страны уточняет, что инфицированных среди личного состава нет. Тестирования на коронавирус в ООС начали проводит с 26 марта.

О том, что военные живут в так называемом «красном режиме», в ходе рабочей поездки в Донбасс заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Ограничено передвижение между городами и командировки. Они (военные) пользуются средствами защиты и постоянно меряют температуру», — сообщил украинский президент через Facebook. Он посетил 66-й Военно-мобильный госпиталь, который функционирует в зоне ООС с 2015 года. Сейчас там развернули инфекционное отделение на 50 дополнительных мест на случай поступления зараженных коронавирусом.

В свою очередь в самопровозглашенных «ЛНР» и «ДНР» в начале апреля были зафиксированы первые случаи заражения коронавирусом. Там ввели меры по борьбе с эпидемией. Сообщается о 14 и 19 случаях заражения соответственно. Впрочем, украинская военная разведка утверждает, что на неподконтрольных Киеву территориях количество больных занижают минимум в пять раз. В непризнанных республиках синхронно ввели запрет на выезд как в Украину, так и в соседнюю Россию.

Коронавирус не остановил бои, но стал для «ЛНР» и «ДНР» поводом не пускать ОБСЕ

На фоне распространения коронавируса в зоне конфликта активизировались боевые действия. Обе стороны обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огня. 12 апреля пресс-центр штаба ООС сообщил, что в результате обстрелов со стороны сепаратистов погиб один украинский военный и еще один получил ранения. Между тем в марте по сравнению с предыдущим месяцем возросло количество боевых потерь. Как сообщает телеканал 24, с украинской стороны погибли 14 военных. Данных о потерях с противоположной стороны пока нет, однако в Киеве говорят, что в прошлом месяце погибло более 20 сепаратистов.

В свою очередь Международный комитет Красного креста сообщил о том, что, несмотря на связанный с распространением COVID-19 карантин, гражданские лица по-прежнему страдают от мин и взрывоопасных предметов. Организация также сообщила, что в контексте эпидемии продолжает оказывать гуманитарную помощь жителям Донбасса.

Помощь в размере 165 млн долларов для борьбы с коронавирусом Украине выделила и Организация объединенных наций. Часть этих средств, 34 млн, «будут потрачены для решения проблем на линии разграничения на Донбассе, а также по обе стороны от нее». Об этом заявил посол Украины в ООН Сергей Кислица. Каким образом непризнанные республики воспользуются этой помощью, пока неизвестно.

Ссылаясь на карантин, власти «ЛНР» и «ДНР» ограничивают доступ международным организациям. В конце марта Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ сообщила, что ее наблюдателей не пускают на неподконтрольные Киеву территории Донецкой области. По этому поводу 23 марта сделала заявление и Европейская служба внешних связей.

«В нынешних условиях еще более важно, чтобы людям в этих районах продолжала поступать гуманитарная помощь. Агентства ООН, неправительственные организации и Международный комитет Красного Креста должны иметь беспрепятственный доступ к нуждающимся на всей территории Донбасса. В последнее время в Трехсторонней контактной группе произошел ряд важных событий, таких как дискуссии по обмену удерживаемыми лицами и определению новых зон разведения сил. Россия не должна создавать новые ограничения, подвергая угрозе этот конструктивный настрой», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства ЕС.

Процесс мирного урегулирования на паузе

О том, что списки почти готовы и обмен пленными может произойти в ближайшие две недели, в конце марта сообщил глава Офиса украинского президента Андрей Ермак, однако, по его словам, процесс усложняется в связи с эпидемией коронавируса. Напомним, 5 марта Владимир Зеленский сообщил о передаче в Минске списка из более 200 фамилий.

Достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы другие договоренности пока что тоже не выполняются. Об этом свидетельствуют отчеты ОБСЕ. В частности 8 и 9 апреля беспилотные аппараты миссии зафиксировали наличие около 500 мин на участке разведения в Петровском. Наблюдатели утверждают, что стороны не провели разминирования участка. «СММ зафиксировала вооружение, размещенное в нарушение линий отвода по обе стороны от линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях », – говорится в ежедневном отчете миссии ОБСЕ за 11 апреля. Также сообщается, что наблюдатели по-прежнему сталкиваются с ограничениями свободы передвижения.

Несмотря на участившиеся обстрелы в зоне конфликта, эксперты уверены в том, что эскалации в ближайшее время не будет, а процесс мирного урегулирования фактически будет приостановлен. По их мнению, переговоры в дистанционном режиме будут продолжаться, но прорывов ожидать не стоит.

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