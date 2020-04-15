Зеленский объявил о прекращении пожара в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС

Владимир Зеленский объявил, что ситуация с лесными пожарами в зоне отчуждения ЧАЭС находится под контролем.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил вечером во вторник, 14 апреля, что ситуация с лесными пожарами в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС находится под контролем. Такое заявление он сделал в видеообращении, опубликованном на официальном сайте президента.

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«Угрозы для атомной электростанции, хранилища отработанного топлива и других критических объектов нет, — сказал украинский лидер. — По состоянию на данный момент открытый огонь в зоне отчуждения не наблюдается».

Зеленский призвал граждан не поддаваться панике. «Мы помним уроки 1986 года, и никто не будет скрывать от вас правду», — подчеркнул президент. По его словам, радиационный фон в Киеве и Киевской области сейчас — «в пределах нормы».

«С третьего апреля в зоне отчуждения ЧАЭС продолжается пожар, но радиационный фон по состоянию на 14 апреля в Житомирской, Киевской и Киеве в пределах нормы. Опасности нет», — подтвердил в среду, 15 апреля, министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Одновременно министр посоветовал людям, страдающим хроническими заболеваниями, не выходить на улицу утром, когда в воздухе содержится высокая концентрация частиц горения, делать влажную уборку и пить больше воды.

Как отмечает УНИАН, по состоянию на утро 15 апреля в зоне отчуждения ЧАЭС «наблюдается незначительное тление лесной подстилки отдельными очагами».

Пожар в зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС начался 4 апреля. 5 апреля радиационный фон в очаге пожара в 16,5 раз превысил норму. К 13 апреля площадь пожара достигла около 100 гектаров леса. В нескольких окрестных поселках были эвакуированы местные жители.

«Это обычный лесной пожар, из тех, что происходят во всем мире из-за засухи. Огонь не добрался и не сможет добраться до АЭС, поэтому риска взрыва нет. Что касается выросшего радиационного фона, то этот рост связан с освобождением из почвы радионуклидов, которые находились в сухой траве рядом, но не слишком близко от ЧАЭС. Это могло вызвать временный рост уровня радиации в воздухе. Тем не менее уровень радиации, обнародованный украинскими властями, остается безопасным для этой зоны», — заявил в среду в интервью испанской службе RFI глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

Как заявили украинские власти, причиной пожара стал поджог. По словам Владимира Зеленского, «полиция уже задержала лиц, которые спровоцировали возникновение пожара».

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