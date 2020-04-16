Счастье для многих: пророссийские «республики» и Украина обменялись пленными

В четверг, 16 апреля, между Киевом и т.н. «ДНР» и «ЛНР» состоялся первый в нынешнем году обмен удерживаемыми лицами. Людей «обменяли» в двух точках — в предместьях городов Горловка (на линии соприкосновения с «ДНР») и Счастье (Луганская область). 34 человека были освобождены с обеих сторон.

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Офис президента Украины сообщил о возвращении 20 граждан на подконтрольную Киеву территорию — 9 из «ДНР» и 11 из «ЛНР».

Киев передал «ЛНР» четырех человек (еще трое отказались возвращаться), а в «ДНР» вернулись 10 человек, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на заявления представителей самопровозглашенных республик.

Как сообщила «Новая газета», обмены прошли «без эксцессов» — под наблюдением представителей Международного комитета Красного Креста. Из-за эпидемии коронавируса участников обменов поместят на двухнедельный карантин.

Издание ZN.ua отметило, что родственники пленных, которые все еще остаются «в тюрьмах боевиков», записали обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой не забыть о тех, кто до сих пор не попал в списки на обмен. Об этом сообщил освобожденный ранее украинский журналист Станислав Асеев. «Большинство парней, с которыми я сидел (…), пропустят» уже третий обмен, — написал журналист: «Некоторые из них в буквальном смысле умирают из-за отсутствия медицинской помощи».

В предыдущий раз обмен между Украиной и властями самопровозглашенных республик Донбасса прошел 29 декабря 2019 года. Киеву были переданы 76 человек, Луганску — 63, а Донецку — 60. Нынешний обмен Украина предлагала провести еще в марте.

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