Украинская «Мрия» доставила в Париж из Китая 150 тонн медицинских грузов

Самый большой в мире самолет Ан-225 «Мрия» приземлился в воскресенье, 19 апреля, в аэропорту «Ватри» под Парижем с 150 тоннами медицинских грузов на борту. Как сообщает AFP, специальным рейсом из китайского Тянцзиня во Францию были доставлены маски, защитные костюмы, перчатки и другие медицинские принадлежности для борьбы с коронавирусом.

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Как заявили в пресс-службе аэропорта, этот рейс не является частью программы «воздушного моста» между Китаем и Францией для борьбы с эпидемией. Средства защиты доставлены по заказу «частной французской компании», название которой в пресс-службе аэропорта не уточнили.

Рейс выполнялся с промежуточными посадками в аэропортах Алматы и Баку. Как пишут украинские СМИ, это только второй рейс принадлежащей украинским «Авиалиниям Антонова» «Мрии» после 1,5 лет капитального ремонта. 14 апреля «Мрия» доставила медицинские грузы из Китая в Варшаву.

Ан-225 стал шестым самолетом украинской госкомпании «Авиалинии Антонова», который задействован в перевозках грузов для борьбы с пандемией. В этой же программе участвуют пять самолетов Ан-124-100 «Руслан». Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу «Антонова», с 19 марта по 15 апреля 2020 года самолеты компании перевезли более 1,5 тысяч тонн грузов для борьбы с коронавирусом.

Ан-225 в аэропорту "Ватри" под Парижем. 19 апреля 2020 г. REUTERS - BENOIT TESSIER

Часть рейсов выполняется по программе стратегических грузовых авиаперевозок (SALIS) для НАТО и ЕС. Ранее генеральный секретарь Организации североатлантического договора Йенс Столтенберг заявил, что Украина обеспечивает стратегические перевозки для стран НАТО во время пандемии коронавируса.

Пандемия коронавируса повысила спрос на украинскую транспортную авиацию, пишет DW. По данным «Авиалиний Антонова», «Русланы» и «Мрия» уже выполнили рейсы не менее, чем в 30 стран. В ближайшее время запланированы также 11 рейсов, чтобы доставить средства индивидуальной защиты и медицинское оборудование из Азии в США.

Самолеты «Руслан» есть также у российской компании грузовых перевозок «Волга-Днепр». Ее самолеты тоже активно участвуют в доставке медицинских грузов в США, Францию, Словакию, Эстонию. Из-за простоя пассажирских перевозок и, наоборот, повышенного спроса на доставку грузов многие пассажирские авиакомпании стали возить грузы в салонах самолетов.

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