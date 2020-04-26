В Киево-Печерской лавре все священники заразились коронавирусом

В Киево-Печерской лавре, которая уже три недели находится на карантине, коронавирусом заразились от 150 до 200 человек – не только священники, но и студенты духовной академии. Трое человек скончались.

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В Киево-Печерской лавре, находящейся в ведении Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), заразились коронавирусом все священники. Также заболели монахи, преподаватели и студенты Киевской духовной академии, которая находится на территории лавры, всего до двухсот человек. Об этом передает издание РБК со ссылкой на главу информационно-просветительского управления УПЦ МП митрополита Климента. По его словам, сейчас уже большинство клириков идут на поправку. Скончались от коронавируса трое человек.

В Киево-Печерской лавре уже три недели действует карантин. Его ввели 5 апреля после обнаружения первых больных коронавирусом. 12 апреля в Александровскую больницу Киева, куда привозят большую часть заразившихся коронавирусом пациентов, был госпитализирован настоятель лавры митрополит Павел. Сейчас его уже выписали из больницы.

На данный момент коронавирус подтвержден у 8 617 жителей Украины, 209 из них скончались.

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