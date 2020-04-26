В Украине почтили память жертв чернобыльской катастрофы

В воскресенье, 26 апреля, в годовщину событий на Чернобыльской АЭС, в мире отмечается день памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах. В этом году о жертвах чернобыльской катастрофы вспоминают на фоне пандемии коронавируса и масштабных лесных пожаров в зоне отчуждения ЧАЭС.

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В 34-ю годовщину чернобыльской катастрофы президент Украины Владимир Зеленский вместе с премьер-министром Денисом Шмыгалем, а также руководство Верховной Рады почтили память ликвидаторов аварии. Владимир Зеленский возложил цветы к памятнику Героям Чернобыля вблизи четвертого энергоблока, где в 1986 году произошел взрыв.

«Глубокое уважение — ликвидаторам и добрые слова в адрес представителей различных профессий, которые сегодня обеспечивают восстановление и развитие территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению, а также защищают эти земли от новых стихийных бедствий», — отметил президент Украины.

В начале апреля в зоне отчуждения ЧАЭС начались масштабные лесные пожары. Ликвидация очагов тления продолжается до сих пор. В операции задействованы более тысячи пожарных и спецтехника, в том числе вертолеты. В государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения (ГАЗО) утверждают, что нет угрозы саркофагу над четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС, хранилищу ядерных отходов и другим критическим объектам.

Тушение лесных пожаров в зоне отчуждения ЧАЭС, 10 апреля 2020 г. REUTERS - STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAI

Это стихийное бедствие в очередной раз напомнило о судьбе украинских АЭС, дорабатывающих свой ресурс. На сегодняшний день в Украине четыре действующих атомных станций: Запорожская, Ровенская, Хмельницкая и Южно-Украинская. На них в общей сложности работает 15 энергоблоков, большинство из которых ввели в эксплуатацию еще в 1980-х. Оператором украинских АЭС является госпредприятие «Энергоатом». На сайте компании говорится, что сроки эксплуатации 11 энергоблоков, чьи проектные сроки уже исчерпаны, продлили на 10–20 лет.

АЭС обеспечивают 55% потребности Украины в электроэнергии (осенью и зимой — до 70%). Украина занимает восьмое место в мире по показателю мощности АЭС и третье место в мире по доле АЭС в общем объеме производства электроэнергии (на 2018 год). Энергетическая стратегия страны до 2035 года предполагает увеличение доли «зеленой» энергетики.

Чернобыльская катастрофа

34 года назад, 26 апреля 1986 года, произошла крупнейшая в истории техногенная катастрофа. В этот день на Чернобыльской АЭС взорвался четвертый энергоблок, реактор был полностью разрушен, в окружающую среду было выброшено беспрецедентное количество радиоактивных веществ. Была загрязнена территория площадью более 200 тысяч квадратных километров. Радиоактивное облако накрыло территории современных Украины, Беларуси, России и ряда других стран европейского континента.

Точное число погибших и пострадавших неизвестно до сих пор. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оценила число погибших вследствие чернобыльской катастрофы в четыре тысячи человек. Среди них — 50 аварийных работников, скончавшихся от острой лучевой болезни. Самые высокие дозы облучения получили около 200 000 аварийных работников, 116 000 эвакуированных и 270 000 жителей наиболее загрязненных территорий. Всего же воздействию радиации подверглись миллионы человек.

Новое изоляционное арочное сооружение над 4-м энергоблоком Чернобыльской АЭС. Оно накрыло собой старый саркофаг. Фото от июля 2019 г. REUTERS - Valentyn Ogirenko

Глава Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения (ГАЗО) Сергей Калашник напоминает: авария на ЧАЭС навсегда изменила жизнь сотен человек, боровшихся с радиационным заражениям, «которые ценой собственного здоровья и жизни спасали наше с вами будущее, спасали весь мир от ужасных последствий взрыва на четвертом энергоблоке». Эта катастрофа также навсегда изменила жизни тысяч семей, вынужденно покинувших свои дома.

«Для преодоления последствий аварии в то время не хватало навыков и знаний, специальной техники и оборудования. Проблему серьезно осложнили действия тогдашнего руководства СССР, которое до последнего пыталось скрыть истинные последствия катастрофы, подвергая смертельной опасности сотни тысяч граждан: и тех, кто боролся с последствиями взрыва на четвертом энергоблоке, и просто жителей окрестных территорий», — напомнил в свою очередь Владимир Зеленский.

Президент Украины также подчеркнул, что авария на Чернобыльской АЭС «стала не только горьким уроком из недавнего прошлого, но и предостережением на будущее». «Планета Земля является колыбелью и домом для всего человечества, и поэтому ее сохранения является ответственностью каждого человека и общим долгом всех наций мира», — заявил Владимир Зеленский в годовщину чернобыльской катастрофы.

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