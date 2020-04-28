The Insider и Bellingcat установили личность ключевого фигуранта дела MH17

Расследовательская группа Bellingcat и издание The Insider установили личность одного из фигурантов дела о крушении Боинга-777 над Донбассом в 2014 году. По их данным, под псевдонимом «Владимир Иванович» скрывается замглавы пограничной службы ФСБ генерал-полковник Андрей Бурлака.

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Соответствующая информация была опубликована на сайте The Insider во вторник, 28 апреля. К аналогичным выводам пришла и Русская служба ВВС, которая почти одновременно обнародовала результаты собственного расследования.

В распоряжении Объединенной следственной группы (JIT), расследующей дело о крушении в июле 2014 года в Донбассе пассажирского лайнера малайзийских авиалиний рейса MH17, есть записи более 20 телефонных разговоров между российской стороной и представителями самопровозглашенной Донецкой народной республики, перехваченных незадолго до трагедии. Личность некоторых участников переговоров удалось установить: так, в них фигурировали тогдашний глава непризнанной ДНР Александр Бородай, Владислав Сурков, занимавший тогда должность помощника президента России.

В переговорах участвовал и некто «Владимир Иванович». По мнению специалистов JIT, именно он согласовывал поставки вооружения на территорию Украины. По данным следствия, тогдашний командующий силами сепаратистов Игорь Стрелков, которому официально предъявлены обвинения по делу о крушении самолета, подчинялся именно «Владимиру Ивановичу».

The Insider и Bellingcat установили, что «Владимир Иванович» — псевдоним замруководителя погранслужбы ФСБ Андрея Бурлаки. Расследователи сопоставили информацию о перелетах генерал-полковника в Ростов, Краснодар и Крым в 2014 и 2015 годах с информацией, полученной из перехваченных телефонных переговоров, а затем провели фоноскопическую экспертизу.

The Insider пишет, что Бурлака в 1986 году он окончил Московское высшее пограничное училище КГБ СССР, в 1995 году окончил Академию ФСБ и служил в Хабаровском крае, стал начальником Сахалинского пограничного управления ФСБ России, а в 2012 году был переведен в Москву в качестве заместителя главы пограничной службы.

Русская служба BBC направила просьбы прокомментировать информацию о личности «Владимира Ивановича» в пограничную службу ФСБ, но ответа пока не получила. Британская медиакоропорация сообщила, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на аналогичную просьбу ответил, что в Кремле «не знают, о чем идет речь».

9 марта в Нидерландах начался процесс над подозреваемыми в причастности к крушению боинга MH17. По делу проходят трое граждан России и один украинец: экс-министра обороны самопровозглашенной ДНР Игорь Гиркин (Стрелков), экс-глава военной разведки ДНР Сергей Дубинский, замглавы разведки ДНР Олег Пулатов и сотрудник разведки Леонид Харченко.

Напомним, крушение боинга MH17 авиакомпании Malaysian Airlines произошло 17 июля 2014 года. Самолет вылетел из Амстердама и направлялся в Куала-Лумпур, однако был сбит над Донбассом. 298 человек, находившихся на борту, погибли. Две трети из них были гражданами Нидерландов.

Международная следственная группа под руководством голландских специалистов установила, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом «Бук», принадлежавшим 53-й бригаде противовоздушной обороны российских вооруженных сил. По данным следователей, Дубинский предположительно отвечал за перевозку «Бука», Харченко и Пулатов «непосредственно сопровождали „Бук“», а Пулатов «в момент запуска ракеты находился рядом с установкой». Наконец, Гиркин сразу после катастрофы опубликовал в соцсетях сообщение об уничтожении украинского военного самолета, назвав это «очередным птичкопадом». После того, как выяснилось, что был сбит пассажирский самолет, сообщение было удалено. AFP отмечает, что следователи все еще пытаются установить, кто именно привел ЗРК в действие, и не исключают появления в деле новых подозреваемых.

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