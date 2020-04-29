В Киеве предприниматели провели манифестацию перед зданием правительства.

В центре Киева в среду, 29 апреля, прошла протестная акция предпринимателей, требующих от властей завершить карантин 1 мая, чтобы у них была возможность возобновить работу. Во второй половине дня правительство объявило об ослаблении карантина для некоторых категорий.

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Манифестация перед зданием Кабинета министров Украины началась в 9 часов утра по местному времени. Собравшиеся потребовали завершить карантина с 1 мая вместо 11 мая и дать возможность малому бизнесу «кормить свои семьи». Многие из них требовали равных условий для всех после того, как на прошло неделе стало известно, что один из депутатов правящей партии открыл дорогой ресторан, продолжающий работать, несмотря на карантин.

Протестующие загородили проезд через улицу Грушевского своими автомобилями. Приехавшим эвакуаторам не удалось их забрать, между протестующими и полицией произошла словесная перепалка, которая затем переросла в легкую потасовку. Во второй половине для митингующие спокойно прокинули площадь перед зданием правительства.

В то же время Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании разрешил работу продовольственных рыков страны при условии соблюдения санитарных норм. Однако до 11 мая других послаблений в карантинных ограничениях не ожидается. Такое решение правительство приняло под давлением украинских фермеров, которые перекрывали дороги в знак протеста на юге страны.

Согласно недавнему опросу, около 40% украинцев имеют финансовые проблемы из-за карантина, 45% заявили, что не имеют денежного резерва.

На сегодняшний день в Украине насчитывается 9866 случаев заболевания коронавирусом, 250 человек скончались.

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