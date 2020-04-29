30 апреля пройдет видеоконференция глав МИД «нормандской четверки»

В декабре 2019 года впервые за три года прошел саммит «нормандской четверки» на уровне глав государств.

30 апреля министры иностранных дел Франции, Германии, Украины и России проведут видеоконференцию, на которой обсудят выполнение минских договоренностей и решения декабрьского саммита «нормандской четверки» в Париже.

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Как заявила в среду, 29 апреля, на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Сергей Лавров примет участие в видеоконференции глав внешнеполитических ведомств стран «нормандской четверки» 30 апреля. По итогам видеоконференции Лавров примет участие в виртуальном пресс-подходе.

О встрече министров иностранных дел Украины, Германии, Франции и России в режиме видеоконференции сообщил накануне глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба. Он подчеркнул, что эта встреча откроет путь к новым переговорам в Берлине.

Как утверждает издание РБК со ссылкой на свои источники, провести переговоры предложила немецкая сторона еще в пятницу, 17 апреля. Остальные члены «нормандской четверки» это предложение приняли. На встрече Москва собирается сконцентрироваться на двух темах: ход выполнения пунктов парижского коммюнике и меры по стимулированию сторон к выполнению всех предложений документа, сообщает РБК.

В «нормандскую четверку» входят Германия, Украина, Россия и Франция. Группа была создана для урегулирования конфликта на юго-востоке Украины. Одной из задач переговоров сторон является полное прекращение огня на линии противостояния украинской армии и самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

В декабре прошлого года впервые за три года прошел саммит «нормандской четверки» на уровне глав государств.

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