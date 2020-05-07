Михаил Саакашвили стал главой исполкома Совета реформ при президенте Зеленском

22 апреля Михаил Саакашвили сообщил, что президент Владимир Зеленский предложил ему пост вице-премьера по реформам

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили стал главой исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины. Как сообщает «Украинская правда», указ об этом подписал в четверг, 7 мая, президент Владимир Зеленский. Ранее Саакашвили планировал стать вице-премьером Украины.

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«Искренне поздравляю Михаила Николозовича с новым ответственным вызовом. Верю, что он сможет дать импульс Национальному совету реформ и поможет в осуществлении важных перемен в жизни страны», — заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Национальный Совет реформ был создан в августе 2014 года предыдущим президентом Петром Порошенко. Главой Совета является сам президент Украины. За все время существования Совет провел 28 заседаний, самое известное из которых состоялось в декабре 2015 года: оно запомнилось публичным выяснением отношений между губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили и главой МВД Арсеном Аваковым.

22 апреля Михаил Саакашвили сообщил, что президент Владимир Зеленский предложил ему пост вице-премьера по реформам. Однако Саакашвили не смог заручиться поддержкой большинства депутатов президентской партии «Слуга народа» для утверждения своей кандидатуры на пост вице-премьера.

Кроме того, против этого назначения выступил официальный Тбилиси. Грузинские власти напомнили, что против экс-президента страны продолжается расследование уголовного дела, и пригрозили отозвать из Киева своего посла.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, по решению президента Петра Порошенко, в 2015 году получил украинское гражданство и стал главой администрации Одесской области, а также был назначен советником президента и получил другие государственные посты.

В 2016 году Саакашвили покинул все занимаемые государственные должности и перешел в оппозицию Порошенко. В 2017 году президент Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В мае 2019 года Владимир Зеленский, после избрания на пост президента, вернул украинское гражданство Саакашвили.

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