«Репортеры без границ» осудили нападение полицейских на журналиста в Киеве

Полиция перед зданием Кабине министров в Киеве во время акции протеста против карантина. 29 апреля 2020 г.

Международная правозащитная организация «Репортеры без границ» (RSF) выступила с осуждением нападения полицейских на журналиста телеканала hromadske Богдана Кутепова, который вел прямой эфир от здания Кабинета министров в Киеве. Инцидент произошел еще 29 апреля. RSF обеспокоена участившимися случаями агрессии в отношении журналистов в Украине.

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Журналисты вели с холма в парке напротив Кабинета министров Украины трансляцию акции протеста против введенного в стране карантина. К репортерам подошли несколько сотрудников полиции и приказали покинуть эту территорию. Кутепов объяснил, что у него есть «служебная необходимость» снимать с того места. В ответ на это правоохранители назвали его «клоуном» и пригрозили сломать камеру.

Сотрудников СМИ вытолкнули с газона и, возмутившись тем, что журналисты продолжали снимать происходящее, полицейские сломали стабилизатор. Журналисты написали заявление о совершении преступления. В МВД пообещали разобраться в произошедшем.

«Недопустимо, чтобы полиция присоединялась к волне насилия, которую испытывают украинские журналисты с начала санитарного кризиса, — заявила глава отдела Восточной Европы и Центральной Азии „Репортеров без границ“ Жанна Кавелие. — Необходимо срочно изменить эту тенденцию, которая угрожает основам украинской демократии».

Первые месяцы 2020 года были отмечены ростом числа случаев насилия в отношении работников СМИ в Украине. Согласно исследованию Национального союза журналистов Украины, за четыре месяца зафиксировано 26 фактов применения силы в отношении сотрудников СМИ. Усиление агрессии спровоцировано введенными мерами карантина.

Украина занимает 96 строчку в рейтинге свободы СМИ, составляемом «Репортерами без границ».

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