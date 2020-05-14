BBC: Обвиняемого по делу о малайзийском «Боинге» арестовали в Донецке

Леонид Харченко, ключевой фигурант по делу о сбитом малайзийском «Боинге» в 2014 году, был задержан и помещен под стражу в Донецке — по другому обвинению. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает в четверг, 14 мая, Русская служба BBC. По данным издания, Харченко находится под арестом в одном из СИЗО Донецка с 11 марта.

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Как пишет BBC со ссылкой на источник, имевший отношение к военному командованию ДНР в 2014–2015 годах, Харченко был задержан в Донецке 11 марта по обвинению в незаконном обыске в 2014 году и незаконном хранении оружия.

Собеседник издания называет эти обвинения «смешными». Он полагает, что Харченко арестовали, чтобы «изолировать». Другой источник BBC, сослуживец Харченко, также считает, что арест был нужен для того, чтобы избежать похищения Харченко украинскими спецслужбами.

Гражданин Украины Леонид Харченко (позывной «Крот»), возглавлял одно из подразделений ГРУ самопровозглашенной ДНР. В Нидерландах ему вместе с тремя другими фигурантами было предъявлено официальное обвинение в причастности к крушению пассажирского «Боинга» МН17 над Донбассом. Власти Украины также объявили Харченко в розыск по обвинению в создании террористической группы.

Суд по этому делу начался в Гааге 9 марта, за два дня до ареста Харченко. Всех четверых фигурантов дела судят заочно. Следующее судебное заседание назначено на 8 июня. По оценкам экспертов, слушания могут растянуться на пять лет.

Рейс MН17, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение на востоке Украины 17 июля 2014 года. В июне 2019 года Международная следственная группа назвала имена четырех первых обвиняемых по этому делу.

Следователи из Международной следственной группы пришли к выводу, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом «Бук», принадлежавшим 53-й бригаде противовоздушной обороны российских вооруженных сил. Москва с самого начала отрицает причастность к трагедии.

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