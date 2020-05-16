Десятки младенцев, рожденных от суррогатных матерей для иностранцев, застряли в Украине

Несколько десятков детей, рожденных суррогатными матерями для иностранцев, застряли в Украине из-за закрытия границ в связи с эпидемией коронавируса. В киевской гостинице «Венеция» находится 51 такой ребенок, в целом по стране их около ста, а к концу карантина может оказаться до тысячи, сообщила омбудсмен Верховной Рады Людмила Денисова.

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Более 50 младенцев, родившихся от суррогатных матерей, содержатся в гостинице «Венеция», принадлежащей частной клинике Biotexcom, сообщила уполномоченная по правам человека парламента Украины. Их родители – иностранцы, в частности граждане КНР, Германии, Франции, Испании.

Дети содержатся в «хороших условиях», с их родителями организуются сеансы онлайн-связи, добавила Денисова.

Суррогатное материнство – это медицинская технология, при которой в рождении ребенка участвуют три человека: его генетические родители (мать и отец, от которых берется генетический материал, яйцеклетка и сперма) и женщина, которая физически вынашивает пересаженный ей плод. Иногда суррогатная мать может быть и генетической матерью (в случае искусственного оплодотворения спермой мужчины с последующей передачей ребенка), однако такая практика запрещена в ряде стран, где суррогатное материнство легально, например, в России.

Украина одна из немногих стран мира, где суррогатное материнство легализовано как бизнес, который, вместе с тем, имеет под собой слабую законодательную базу. Порядок определения отцовства ребенка, родившегося от суррогатной мамы, определен в статье 123 Семейного кодекса Украины (2004). Применение практики суррогатного материнства «с целью усовершенствования медицинской помощи населению при лечении бесплодия» закреплено в приказе № 787 Минздрава Украины (2014).

В странах Евросоюза суррогатное материнство либо законодательно запрещено, как во Франции, либо допускается лишь на некоммерческой основе, как в Испании. Совет Европы, а также ООН предупреждает, что без всеобъемлющего законодательного регулирования, коммерческое суррогатное материнство может привести к торговле детьми.

С этими обстоятельствами, помимо закрытия границ, связаны сложности административных демаршей родителей из стран ЕС, чьи дети находятся в киевской клинике.

«Удачно хайпанули»

Ранее руководство клиники «репродуктивной медицины» Biotexcom опубликовало на своем англоязычном сайте видео, на котором видны выстроенные в ряды детские кроватки с младенцами, за которыми ухаживают медсестры в масках. Владельцы заведения намеревались таким образом привлечь внимание СМИ к проблеме, которые испытывает клиника из-за невозможности европейских родителей приехать за детьми.

«У нас была задача — чтобы на нас обратили внимание, на нашу проблему, — признался владелец клиники в интервью изданию «Українськи новини». — Честно говоря, мы "хайпанули" […] но, это произошло, я считаю, удачно. Теперь вопрос будет решен […]. Пускай у некоторых вызвало это бурю возмущений».

Уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба, со своей стороны, заявил, что будет добиваться запрещения коммерческого суррогатного материнства в Украине.

Клиника Biotexcom и ее владелец Альберт Точиловский в прошлом попадали в поле зрения украинской генпрокуратуры. В июле 2018 года Точиловскому и главврачу клиники были предъявлены обвинения в торговле людьми и неуплате налогов.

Тогдашний генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил о случае, когда итальянской паре, прибегнувшей к услугам суррогатной матери в этой клинике, выдали ребенка, у которого при генетическом тесте не выявилось никакой связи с предполагаемыми родителями. Украинские правоохранители подозревали, что ребенок был попросту продан в Италию. В интервью DW Альберт Точиловский подтвердил несовпадение генетических материалов отца и ребенка, но отверг обвинение в торговле детьми.

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