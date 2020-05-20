Год на посту: Зеленский подвел первые итоги президентства и не исключил второй срок

Президент Украины Владимир Зеленский провел большую пресс-конференцию по итогам первого года работы на посту главы государства. 20 мая исполнился ровно год со дня его инаугурации. Украинский лидер рассказал о достижениях своей команды, объяснил необходимость прямых переговоров с Путиным по Донбассу и не исключил выдвижения на второй президентский срок.

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Из-за эпидемии коронавируса встреча главы государства с журналистами прошла на открытом воздухе, в парке Мариинского дворца, а число аккредитованных на пресс-конференцию журналистов было ограничено.

Отвечая на вопросы журналистов, Зеленский рассказал о «минском процессе», который оказался «заторможен» из-за пандемии. Украинский лидер пообещал за несколько месяцев «дожать» переговорный процесс, предусмотренный Минскими договоренностями, а если «не сработает первый план», то применить «план В или С».

Параллельно с «минским процессом» Зеленский рассчитывает на прямые переговоры с Владимиром Путиным. «Есть некоторые вещи, которые ты можешь понять только тогда, когда ты один на один. Есть некоторые ответы, как ты можешь и хочешь, и желательно их услышать, когда ты один на один, чтобы сделать стопроцентные выводы», — объяснил украинский президент. Зеленский также пообещал новый обмен пленными между Киевом и сепаратистами Донбасса после завершения пандемии.

Будучи кандидатом в президенты, Зеленский говорил, что собирается оставаться у власти не больше одного президентского срока. Спустя год он не исключил своего повторного выдвижения. На вопрос о том, хватит ли ему одной каденции, Зеленский ответил: «Честно говоря, искренне: одной не хватит». На уточняющий вопрос о возможном выдвижении он обещал подумать, «если будет большая поддержка народа Украины».

Ответственность за расследование убийства журналиста Павла Шеремета Владимир Зеленский возложил на главу МВД Арсена Авакова. Украинский президент напомнил, что дело передано в суд и, если суд не докажет причастность подозреваемых к убийству журналиста, «то будут нести ответственность те люди, которые довели дело до суда». Также Зеленский пообещал довести до конца расследование другого резонансного убийства — херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

В числе достижений на посту президента Владимир Зеленский назвал рост средней зарплаты, принятые по его инициативе Верховной Радой законы об импичменте президента и отмене депутатской неприкосновенности. Также был принят закон о земельной реформе, допускающий продажу земли в частную собственность. Проведение этой реформы было одним из требований международных кредиторов.

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