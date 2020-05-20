Украина объявила о смягчении карантина и открытии границ с ЕС и Молдовой

Правительство Украины объявило на заседании 20 мая о смягчении карантинных мер в стране.

Правительство Украины объявило на заседании 20 мая о смягчении карантинных мер в стране и об открытии 66 международных пропускных пунктов на границах со странами Евросоюза (Польшей, Венгрией, Словакией и Румынией) и Молдовой. Закрытыми останутся границы с Россией и Беларусью.

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Кроме того, власти объявили, что с 25 мая в городах Украины — Киеве, Харькове и Днепре — заработает метро. Железнодорожное сообщение внутри страны откроется с 1 июня.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что с 15 июня в Украине будет восстановлено авиасообщение, однако он не уточнил, о каких странах идет речь. Известно, что пассажиров обяжут носить маски.

Глава Минздрава Украины Максим Степанов на заседании Кабмина сообщил о том, что с 22 мая по 22 июня в стране будет действовать «адаптивный карантин» — в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионах.

В регионах, где карантин будет ослаблен, разрешат спортивные мероприятия без зрителей, религиозные мероприятия с участием не более одного человека на 10 квадратных метров площади здания, а также откроют гостиницы.

По данным университета Джонса Хопкинса, который ведет статистику пандемии в реальном времени, в Украине было выявлено 19 230 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Жертвами пандемии в стране стали 564 человека.

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